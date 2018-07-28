Кто примет ЧЕ-2024?

Крупнейшее в мире спортивное объединение оказалось в крайне неблаговидной ситуации. В течение многих лет Немецкий футбольный союз (DFB) хвастался своей работой в сфере интеграции, снимал рекламные ролики с участием родителей футболистов сборной Германии, у которых миграционные корни, присуждал премии за достижения в области интеграции и купался в блеске похвал со стороны канцлера и президента. И теперь один игрок национальной сборной сметает все это тремя своими твитами?

Нет, Месут Озил (Mesut Ösil) — не просто какой-то футболист. Он — фигура, являющаяся символом успеха интеграционной работы национальной сборной Германии и DFB. И да, многое из того, что ранее было правильным, стоит сейчас под вопросом. Любой, кто знает историю Озила, в курсе, что он на самом деле никогда не хотел быть иконой или символом прекрасной интеграции в немецкое общество сына иммигранта. И никогда такой иконой и не был.

Но, как это обычно и случается, иногда другие пишут твою собственную историю. И DFB в данном случае ровно это и сделал. Но после скандального ухода Озила из немецкой сборной в когда-то образцовом браке между ним и DFB выявилась еще и совершенно другая проблема.

Скандал с Озилом вредит немецкой заявке на проведение ЧE-2024

27 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение о месте проведения в 2024 году чемпионата континента. За право его принять борются Германия и Турция. Это весьма щепетильное состязание двух стран, конфликтовавших еще до скандала с Озилом. Теперь же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может занести в свой политический актив как большой плюс уход из бундестим одного из ее ведущих игроков.

Его позиция является национальной и патриотической, ликует Эрдоган по поводу действий Озила. И он знает, о чем говорит: из тяжелых обвинений в расизме в адрес DFB, его главы Райнхарда Гринделя(Reinhard Grindel), а также немецкого общества турецкая заявка на проведение ЧE-2024 может только выиграть. Хотя прямые политические высказывания в отношении оппонента не допускаются, но в личных беседах с 16-ю членами исполкома УЕФА (Гриндель и его турецкий коллега Сервет Ярдимчи не могут голосовать при выборе страны, принимающей турнир), этот аргумент весьма вероятно будет использован.

Турция — со своей заявкой на фоне попытки госпереворота, политической нестабильности и тяжелой экономической ситуации в стране — вступившая в борьбу за право проведения европейского футбольного первенства в роли очевидного аутсайдера, теперь догнала лидера. Автократия Эрдогана предлагает УЕФА широкие гарантии — равно как и налоговые льготы. А европейские футбольные функционеры, по традиции, именно такие предложения слышат особенно хорошо.

У Германии остается два месяца, чтобы агитировать за проведение в стране чемпионата Европы по футболу: конечно же, с констатацией очевидных немецких преимуществ, таких, как экономическая мощь, отличная инфраструктура, замечательные стадионы и функционирующее правовое государство. Но также с уже и упомянутыми «правительственными гарантиями», что на нормальный язык переводится как освобождение от налогов: УЕФА требует этого для своего популярного продукта под названием «чемпионат Европы».

По итогам последнего такого турнира, который прошел в 2016 году во Франции, УЕФА выручил 1,93 миллиарда евро и около 830 миллионов оставил себе в качестве прибыли. Борьба за право проведения футбольных первенств континента давно идет на уровне хороших личных отношений и скрепленных рукопожатиями аргументов. И вот тут немецкая сторона уже больше не так хороша. Источник:DW

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