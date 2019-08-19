Кто получит пенсионную надбавку?

Решение увеличить минимальную трудовую пенсию до 200 манатов не затронет 700 тыс. пенсионеров, получающих пособия больше этой суммы, отметил профессор экономики Губад Ибадоглу. С его слов, рост пенсий не коснется 700 тыс. пенсионеров.

Примечательно, что по состоянию на начало июля текущего года в стране насчитали 1 млн. 291,3 тыс. граждан, получающих трудовую пенсию, а по данным Министерств труда и социальной защиты населения, средняя трудовая пенсия по стране находится на уровне 232,3 манатов.

«Большая часть трудовых пенсионеров получает пособия выше 200 манатов. По этой причине не все пенсии, как ожидается, увеличатся, — говорит экономист. – Недавнее решение распространяется только на тех, чьи трудовые пенсии меньше установленного минимума. В довесок к этому, повышение не распространяется на другие виды пенсий, а коснется лишь трудовых пенсий».

К этому стоит добавить, что результатом различных преобразований, охвативших последние годы пенсионную систему страны, а также увеличения пенсионного возраста в Азербайджане фиксируют серьезное сокращение количества трудовых пенсионеров. Получается, что невысокие пенсии платят немногим, а потому возникает вопрос – сколько пенсионеров останется под занавес реформ, поскольку за два с половиной года число трудовых пенсионеров уже сократилось на 1,9%, составив 13% от населения страны. Все это — результат стартовавшего в июле позапрошлого года поэтапного повышения пенсионного возраста мужчин и женщин до 65 лет. Процесс завершится в июле 2021 года — для мужчин и июле 2027 года — для женщин

Между тем на сегодняшний день в Азербайджане пенсию по труду получает гораздо меньше граждан, если сравнивать с сопредельными странами. Так, по данным Государственного комитета статистики, на каждые 1000 человек у нас приходится 130 пенсионеров. Для сравнения, в Армении этот показатель равен 154, в Казахстане — 157, Молдове — 200, Украине — 264, Беларуси — 273, России — 296 пенсионеров.

Скажем, в Беларуси, которую по количеству населения можно сравнить с Азербайджаном, 2 млн. 594 тыс. пенсионеров составляют 26% населения страны. В нашей же стране 1 млн. 299,5 тыс. пенсионеров составляют 13% всего населения. «Благодаря» повышению пенсионного возраста, пенсионеров становится с каждым годом все меньше. Скажем, в прошлом году их количество сократилось на 20,9 тыс. человек.

Со слов экономиста, несмотря на сравнительно небольшое количество лиц пенсионного возраста, в Азербайджане средняя пенсия в два раза ниже, чем в России. Азербайджанские пенсионеры получают пособие в полтора раза меньше, чем в Казахстане и Беларуси.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в первой половине этого года средний размер трудовых пенсий составлял 232,3 манат, что на 6% больше, чем за сопоставимый период 2018 года. С марта этого года минимальный размер трудовых пенсий в Азербайджане доведен до 160 манат. С октября этого года эта сумма будет повышена до 200 манат.