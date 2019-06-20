Кто подсчитал среднюю зарплату в 629 долларов?

Минтруда бодро проинформировало, что Азербайджан улучшит позиции среди стран Содружества по покупательной способности минимальной зарплаты. А ведь «минималку» в стране подняли только накануне, и до следующих отчетов Межгосударственного статистического комитета СНГ еще достаточно времени…

Словом, оперативности реакции министерства, когда речь заходит о подвижках в рейтингах, можно только позавидовать. Другое дело — низкие сравнительные результаты. К великому сожалению, они никак не комментируются этой структурой.

Но вернемся к моменту истины. По данным Минтруда, Азербайджан по уровню паритета покупательской способности (PPP) минимальной заработной платы (250 манат или 147 долларов США) займет второе место среди стран участниц-СНГ. Действительно, до повышения «минималки» среди стран региона, в которых фиксируется прожиточный минимум, по соответствующему показателю позиции нашей страны были невнушительные. Лидировала Россия (160$). Далее по списку шли Армения ($130), Молдова ($114), Беларусь ($106) и Азербайджан ($102). Менее $100 составлял прожиточный минимум в Казахстане ($79), Кыргызстане ($68) и в Украине ($66). Но это не значит, что граждане Казахстана и Украины получают меньше азербайджанцев. Скажем, средняя зарплата в Казахстане еще летом прошлого года превышала 480 долларов.

С повышением минимальной зарплаты наша страна, действительно, выбилась из хвоста рейтингов в начало этого списка. Другой вопрос, повлияет ли повышение нижнего предела оплаты труда на среднюю зарплату в стране? Т.е. будет ли этот процесс реальным и адекватным? Ведь если взглянуть на статистику средних зарплат по странам СНГ, позиции нашей страны незавидные. Так, по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ самая высокая средняя зарплата у России — $730. Далее следует Белоруссия, где в среднем получают $518, в Украине — $388, в Азербайджане — $370, в Армении — $375, в Кыргызстане — $239. Данные по Казахстану, Узбекистану и Молдавии отсутствуют.

Сравнение с соседями не радовало и темпами прироста зарплат. По данным комитета, среднемесячная заработная плата выросла за год в Украине — на 21,1%, в Белоруссии — на 16%, в Таджикистане — на 11,1%, Азербайджане — на 9,2%, в Армении — на 7,7%, в России — на 6,2%, в Киргизии — на 3,2%.

Но вернемся к средней зарплате. Согласно данным Статкома СНГ, средняя зарплата в Азербайджане значится на уровне 370 долларов (!), а это, как ни крути, 620 манатов… Происхождение этой суммы непонятно, поскольку согласно информации Государственного комитета по статистике Азербайджана, среднемесячная номинальная заработная плата в стране на 1 мая сего года составляет 581,2 манатов ($341,9 по текущему курсу). Между тем известно, что источником этих данных является Азербайджан, поскольку в своей сравнительной аналитике Статком СНГ использует статистику, которую получает непосредственно из стран Содружества.

Стоит ожидать, что повышение нижнего порога оплаты труда окажет позитивное влияние на показатели средней номинальной зарплаты по стране, но здесь скрываются некоторые обстоятельства. Начнем с подходов к подсчетам среднего уровня зарплат, а они, по свидетельству местных экономистов, устаревшие и не отражают реальной ситуации. Экономисты не раз отмечали, что Госкомстат выводит усредненную цифру по всем отраслям, тогда как средняя зарплата по стране не превышает 300 манатов, а это чуть больше 170 долларов.

К сожалению, местное статистическое ведомство не информирует о зарплатах в каждой отдельно взятой отрасли, и по этой причине сложно подсчитать наверняка количество тружеников, получающих заявленную среднюю зарплату. Что же касается покупательной способности наших зарплат, многие аналитики указывают на отсутствие альтернативных источников подсчета инфляции, что мешает увидеть реальную картину.

Между тем с началом нового этапа роста минимальной зарплаты экономисты прогнозируют очередной виток цен. В этом плане интересна статистика, согласно которой только за первые пять месяцев сего года стоимость продукции, реализованной в розничной торговой сети, увеличилась на 2,8% процента сравнительно с отчетным периодом прошлого года и достигла 14,3 млрд. манатов. Причем, половина этой суммы (7,2 млрд. манатов) была потрачена на продукты питания, остальное — на непродовольственные товары. Если сравнивать с отчетным временем прошлого года, стоимость реализованных товаров увеличилась соответственно на 2,4 и 3,1 процентов.

В целом же выросшие расходы могут быть обусловлены двумя обстоятельствами — то ли граждане тратят больше, то ли цены растут. В любом случае, эти процессы взаимосвязаны, а растущая в обороте денежная масса в специфических условиях местной экономики становится питательной средой для инфляции.