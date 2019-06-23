Кто отравил хлопкоробов? – вопрос остается открытым

19 июня 2019 года по инициативе ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», при участии ответственных работников ООО «Azərpambıq ASK», Министерства сельского хозяйства, Республиканского центра по охране растений, Агентства пищевой безопасности и специалистов турецкой компании «Aqrobest», специализирующейся в сфере производства ядохимикатов, в регионах Азербайджана были проведены просветительские семинары-тренинги по правилам использования химических препаратов, используемых в выращивании хлопка, и по просветительские семинары-тренинги , работающих с этими препаратами
22 июня 2018 года на сайте # была опубликована статья под названием
«ХлопкоРАБЫ на плантациях монополистов». В статье рассказывалось о случаях массовых отравлений хлопкоробов ядохимикатами, которые произошли в течение июня на территории Саатлинского, Тертерского, Имишлинского, Евлахского и Агдамского районов.
Тогда глава пресс-службы Министерства сельского хозяйства Анар Гусейнов заявил, что отравление на территории Агдамского района произошло на участках, принадлежащих компаниям «MKT» и «CTS-Agrо». Как выяснилось, эти компании входят в состав компаний «Gilan holdinq».
Информация о проведении тренингов по правилам использования химических препаратов, навела на вопрос, а были ли приняты меры в отношении компаний «MKT» и «CTS-Agrо»?
Мы обратились к нынешнему пресс- секретарю Министерства сельского хозяйства Вюгару Гусейнову. «Этот вопрос находится в юридической плоскости, и поэтому обращайтесь в прокуратуру. Со своей стороны хочу заверить, что Министерство сельского хозяйства принимает все меры для того, чтобы случаи отравлений больше не повторялись», — заверил пресс- секретарь.
Как сообщили # сотрудники прокуратуры, по данным делам возбуждены уголовные дела. Но на вопрос, были ли привлечены к ответственности представители компаний «MKT» и «CTS-Agrо», сотрудники прокуратуры ответить отказались.
Мы практически с первого раза дозвонились в ООО «МКТ» (значит, компания продолжает работать – прим. авт.).
Как заявила # пресс- секретарь компании Эльнара Таирзаде, уголовные дела по фактам отравлений давно прекращены.
На вопрос о том, были ли привлечены к уголовной ответственности сотрудники «МКТ» пресс- секретарь сказала: «Мы не даем информацию по прошлому году».
Как выяснило # компания «CTS-Agrо» в июле прошлого года была переименована в аграрно – промышленный комплекс ООО «Azerpambıq» (креативный подход к решению проблемы – прим. авт.).
По словам пресс- секретаря теперь уже «Azerpambıq» Юсифа Мадатова, в ходе следствия была доказана полная невиновность ООО «Azerpambıq».
Прошел ровно год… Но вопрос: «Если компании «MKT» и «CTS-Agrо» оказались невиновными, то кто же отравил хлопкоробов?» — остается открытым.