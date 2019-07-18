Кто они «герои нашего времени»?

Социология, наверное, одна из самых интересных сфер, которую стоит изучать. Именно в этой сфере, просчитав идущие процессы в обществе, можно прогнозировать внутриполитический, экономический и социокультурный уровень развития того или иного общества.

Общество всегда развивается быстрее, чем государство. Скажем, пройдя определенные стадии развития и изменения ценностей, социум начинает требовать полит-экономических реформ в соответствии с реальным положением дел. Взять, к примеру, все политические революции, начиная великой французской и заканчивая октябрьской в России, когда «низы хотели, а верхи не хотели» менять удобную для себя конфигурацию. Так было раньше, так остается и сейчас.

Куда опаснее те процессы, которые происходят в социуме, когда у того или иного государства или общества нет альтернативной культурной программы и предложения. Допустим, в СССР такая была, но она была настолько навязчивой, что еще задолго до распада этого государства, большинство населения страны уже было готово к западной музыке, стилю жизни, одежде и ведению дел.

Азербайджан в вопросе культуры и ценностей является в большей степени восточной страной. Особенно это касается ментальных особенностей, которые, несмотря на всю европеизацию и влияние 200 лет русской культуры, фундаментальные ценности в стране все еще являются доминирующими.

Тут сыграли роль множество факторов, начиная от ислама, который является доминирующей религией в стране и в регионе в целом, и заканчивая кавказской особенностью. Здесь даже христиане не такие как на Западе. Это от специфики региона и его обитателей.

Современные технологии, интернет революционным образом поменяли все. Еще больше ускорили интернет революцию социальные сети, которые меняют устоявшиеся понятия в разных сферах. И это только начало. Скоро и загсы, и нотариусы, и купчие будут электронными, а традиционные документы превратятся в макулатуру.

Сегодня традиционные СМИ находятся в жестокой конкуренции с блогерами разных соцсетей. Соцсети – это зеркало современных трендов и интересов общества. Результаты мониторинга азербайджанского сегмента соцсетей поражают и просто раздражают. И становится стыдно и обидно, противно от того, чем интересуется и занимается твой народ и молодежь, в частности.

Чтобы написать статус в Facebook или снять и разместить видео на Youtube, нужно время и умение, и, конечно, немного ума, а вот Instagram подобного не требует, достаточно одной фотки или же короткого видео и все — ты в топе, главное покажи что-то интересное.

А «интересное» в нашем обществе вышло за рамки нормального и адекватного. Если поделить на категории интересы азербайджанского общества, то главные «герои нашего времени» — это люди нетрадиционной ориентации и девушки с низкой социальной ответственностью. Да-да именно они входят сегодня в топ интересов азербайджанского общества.

И если в случае интереса к девушкам-женщинам «горячих кавказских мужчин» еще можно понять, то интерес к жизни гомосексуалов и трансгендеров просто не выдерживает никакой критики. Неужели жизнь Самиральдо или Байрама Нурлу может заинтересовать? Или их бредни о своих спонсорах? Или видео о том, как они нежаться в бассейне?

Другой удручающий момент – это то, с какой скоростью, появляются совсем молодые девчонки, которые еще не успели понять даже, что хорошо, а что плохо, но уже активно выставляют на свет божий все то, что по идее никто не должен видеть. Но, как говорится, реклама — двигатель рынка и ключ к открытию новых дверей.

В день 2-3 раза похихикать, рассказать, куда и с кем пошел/ла, или просто многозначительно молчать — все это снять на телефон и выставить в Инста, сейчас это модно и называется выйти в эфир. Самое интересное, знаете что? У Самиральдо подписчиков на инста 317 тысяч, Байрам Нурлу несколько отстает, у него 243 тысячи фоловеров. Для сравнения: у популярного певца Мири Юсифа просмотров, выложенных видео, — в среднем 50 тысяч, у не менее популярных певиц Ройи и Айгюн Кязимовой — видео ролики смотрят 30-40 тысяч человек, а у Байрама Нурлу каждое видео просматривают — в среднем 140 тысяч.

А самое опасное – это то, что местные СМИ выбрали дешевый путь поднятия своего рейтинга, пропагандируя самиральдонурлу и им подобных. Неужто наше общество настолько испортилось? Или наши СМИ самиральдолизировались?

Однако, все это очевидный результат оболванивания населения посредством СМИ в последние годы. В данном случае не спрос рождает предложение, а предложение формирует спрос…