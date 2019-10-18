Кто не с нами, тот против нас!

Во вторник 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное экономическим вопросам, на котором были обсуждены социально-экономические итоги 9 месяцев 2019 года и проект государственного бюджета на 2020 год.

На совещании приняли участие первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов, помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, министр налогов Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.

На совещании глава государства выразил недовольство работой отдельных чиновников.

«Они (эти чиновники) любыми средствами пытаются нам помешать, очерняют кадры, мыслящих новаторски, в том числе посредством СМИ. Пресса превратилась в своеобразную площадку борьбы. Это возмутительно», — цитирует «Интерфакс» президента.

Он отметил, что «одни представители правительства шантажируются другими, очерняются, проводимые ими реформы ставятся под сомнение».

«Если кто-то считает, что мы смиримся с этим – ошибается. Альтернативы реформам нет. Кто будет придерживаться этого пути – будет работать. Но, кто против этого, и исподтишка пытается помешать нашей работе, с такими людьми нам не по пути», — подчеркнул глава государства.

Данные заявления президента Азербайджана – это открытый посыл для той группы лиц во власти, которые тормозят реформы. О том, что внутриполитические противоречия в Азербайджане перешли во внутривластные «Зеркало» писало в предыдущих статьях. Внутриправительственный лагерь условно можно поделить на два блока — реформаторов и консерваторов.

Реформаторы понимают, что Азербайджан входит в третье десятилетие XXI века и пора страну выводить на новый уровень развития. Это касается, кстати, не только экономики, это касается всех сфер, начиная от культуры и спорта и заканчивая уже кадровой политикой в госуправлении.

Консерваторы же, хоть и понимают необходимость реформ, не имеют видения направления развития. Причем под это видение и направление нужны еще и кадры, их, как известно, нет. Но при этом консерваторы, которые не видят себя и свое место в новой конфигурации госуправления и свое место в экономике страны, противятся реформам. С одной стороны их понять можно. Большинство этих лиц в ответственный период строения и становления Азербайджана сыграли важную стабилизирующую роль. Причем нужно сказать, что они сами как кадры для того отрезка истории были весьма эффективными.

Задачей Азербайджана было укрепиться. Они, нынешние условные консерваторы, ее выполнили, но им в этом деле еще и помогли высокие цены на нефть, что обеспечило распределение финансов среди всех недовольных лиц. Было ли это верным решением или нет, тема отдельная, куда важнее то, что государство смогло сохранить себя.

Но времена высоких цен на нефть прошли. Эпоха нефти ушла в целом, и сегодня Азербайджан, пока еще получая бенефиты от энергоресурсов, имеет время подготовиться к эпохе, когда нефть и газ уже не смогут быть локомотивом экономики. Для этого нужны реформы, а под новую экономическую модель, нужны новые кадры, которые знают, что нужно делать. В эпоху доминирования либеральной политэкономической модели в мире альтернативы либеральной экономической модели, где решающим фактором является конкуренция и рынок, нет. Это реальность, от которой деваться стране некуда.

Консерваторы хороши в плановой и подконтрольной экономике. Ее уже нет, восстановить ее означает сделать два шага назад, а нам нужно догонять мировые страны с развитой ненефтяной экономикой. Слова президента «Альтернативы реформам нет. Кто будет придерживаться этого пути – будет работать», — этот анонс новым кадровым реформам в стране.

Та часть элиты, которая саботирует и кадровую политику президента, и социально-экономические реформы, освободит свои посты. В стране настает эпоха меритократов, чья работа будет оцениваться по результатам и эффективности. Есть результат, будет сидеть и работать, если нет, то и места в госуправлении тоже нет. То есть ротационная кадровая политика – это главный успех любого государства. В обновленном Азербайджане с новым экономическим курсом будет новый кадровый подход.