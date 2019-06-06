Кто из азербайджанских звезд выступит на «ЖАРЕ-2019»?

До главного музыкального события лета — Международного музыкального фестиваля «ЖАРА» остается все меньше времени.

Как сообщает #, на днях организаторы фестиваля анонсировали обновленную программу. Был представлен список звезд азербайджанской эстрады, приглашенных в этом году на «ЖАРУ».

Это – народные артистки Азербайджана Айгюн Кязимова и Зульфия Ханбабаева, которые примут участие в гала – концерте в день открытия фестиваля 25 июля, народная артистка Бриллиант Дадашева и популярный певец, экс солист группы «Кярван» Ильгар Хаял, которые выйдут на сцену «ЖАРЫ» 26 июля.

Также гостей фестиваля порадует своим выступлением певец Чингиз Мустафаев, который в этом году представлял Азербайджан на конкурсе «Евровидение» и победительница этого конкурса в паре с Эльдаром Гасымовым Нигяр Джамал. Чингиз Мустафаев выступит 25 июля, а Нигяр Джамал – 26 июля.

Еще один азербайджанский певец – Мири Юсиф исполнит свои хиты со сцены «ЖАРЫ» 27 июля.

Звезды мировой сцены – Bosson (Стаффан Ульссон),прославившийся после выхода песни «One in a Million», заглавного трека фильма «Мисс Конгениальность» выступит 25 июля, а голливудская звезда Стивен Сигал исполнит свои треки для зрителей «ЖАРЫ» 27 июля.

Один из организаторов фестиваля, народный артист Азербайджана EMIN, будет выступать на протяжении всех фестивальных дней.

Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА»-2019 в этом году пройдет в Азербайджане с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Баку — Sea Breeze.

Это будет уже четвертый по счету фестиваль, который, как и в прошлые годы, соберет в Баку всех самых ярких звезд российской эстрады.

Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, 26 июля выступят звезды 90-х, 27 июля — звезды 2000-х, 28 июля – артисты поколения Z.

В рамках фестиваля 26 июля состоится творческий вечер культовой российской группы «Любэ», концерты Стаса Михайлова, Григория Лепса, Тимати.

Что касается полного списка звезд, которые едут на бакинскую «ЖАРУ», то он действительно впечатляющий: Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Анна Седакова, Сергей Лазарев, NARGIZ, Ани Лорак, Вера Брежнева, Слава, Жасмин, Виктория Дайнеко, Владимир Кузьмин, Тамара Гвардцители, Фабрика, группы «Руки Вверх», «Отпетые Мошенники», «На — На», дуэт Рауф и Фаик, и мн.др.