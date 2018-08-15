Кто ищет, тот всегда найдет — работу

На маленьком греческом острове Сирос сейчас открыта одна вакансия — в дополнение к зарплате имеется дом с видом на Эгейское море. Электричество и вода в нем оплачиваются, а работа заключается в следующем: присматривать за 55 кошками, кормить и гладить животных и при необходимости отвозить их к ветеринару. Такая работа занимает примерно 4 часа в день и особенно подходит взрослым, надежным людям старше 45 лет. Большим преимуществом будет наличие ветеринарного образования. Собеседования пройдут в конце августа по скайпу, сообщает издание.

О вкусной вакансии на солнечном юге объявил недавно и производитель сладостей Ferrero. Центральный офис компании, расположенный в городе Альба в регионе Пьемонт (Италия), ищет 60 дегустаторов «Нутеллы». После трех месяцев обучения будущие дегустаторы будут два дня в неделю по два часа пробовать разные варианты шоколада, говорится в статье.

«Некоторые профессии прямо-таки магическим образом притягивают соискателей, — продолжает Панагиотидис. — Так, в начале 2017 года маленькая деревня Времен на немецком побережье Северного моря искала смотрителя маяка. Звучит романтично, однако зарплата не была предусмотрена. Тем не менее, поступило 120 резюме со всей Германии и даже из Австралии».

Есть еще одна возможность вырваться из офисной жизни и превратить свое хобби в выгодную подработку. Для этого вам необходим сертификат дайвера. Согласно статье в Википедии, ныряльщик за мячами для гольфа — это «профессия, в которой водолаз достает из водоемов попавшие туда мячи для гольфа и затем перепродает их как товар, бывший в употреблении». Особенно выгодным это занятие может быть в США — там ежегодно пропадают до 300 млн мячей для гольфа, отмечает журналистка.

ИсточникNeue Zürcher Zeitung

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