«Кто их кумиры – рэпперы, воспевающие насилие, «Лоту Гулу» с его криминальными делами?»…

Жизнь в Азербайджане стремительно меняется. Перемены видны не только в облике городов, ассортименте товаров в магазинах, но и во внешности людей, их поведении, образе мышления, отношении друг к другу.

Особенно эти перемены заметны в молодых людях. Судя по дебатам в соцсетях, произошла переоценка нравственных и прочих ценностей, отношение к семейному институту, любви, дружбе. Столкнувших с трудностями и несправедливостью, они стали прагматичными и циничными. Безработица и бедность толкают их на поиск нелегальных заработков, что нередко приводит к преступлениям. Социальная необеспеченность семей, необходимость поисков заработка сказываются на культуре и образовании молодежи: они отдаляются от учебы, духовных идеалов.

# не раз обращался к проблемам современной молодежи: поднимались актуальные темы наркомании, подросткового секса, жестокости. Каждая обсуждаемая тема находила различные отклики и отзывы читателей. Но недавно читательница из Гянджи Саяра Гейдарова предложила провести опрос среди старшего поколения жителей страны о том, что не нравится и что раздражает в сегодняшней молодежи, то есть в их детях и внуках. Онлайн-опрос вызвал живой интерес.

Ислам Керимзаде, Баку, 58 лет

-Что раздражает? Безграмотность и незнание истории своей родины. Спросите их, кто такие Джамо бек Гаджинский, Мирджафар Багиров или Берия, Сталин – они вряд ли дадут правильный и вразумительный ответ, хотя все эти фамилии есть в учебниках. Да и знанием азербайджанской истории они не блещут. Мой десятилетний внук даже не знает имени Гасанбека Зардаби. Книг нынче молодежь не читает, только слушает бездарную современную музыку, ищут скандальные видео в Интернете. Никакого духовного развития!

Аслан Меликов, город Ширван, 53 года

-У молодежи нет нормального идеала. Посмотрите, кто их кумиры – рэпперы, воспевающие насилие, «Лоту Гулу» с его криминальными делами, низкосортные певцы. Я, например, в юности мечтал о космонавтике. Юрий Гагарин был моим идеалом. А мой младший сын в этом же возрасте мечтает быть Ровшаном Лянкяранским, «вором в законе». Потому, что о «ворах в законе» в газетах и сайтах публикуют материалы чаще, чем о выставках художников, о спортсменах. Подростки ограничены, круг их интересов до удивления узок. И им нет никакого дела до настоящей, высокой культуры.

Ильхама Шейдаева, Сумгайыт, 55 лет

— Гениальный Ремарк как-то сказал о своем поколении: «Мы ненавидим прошлое, презираем настоящее и нам безразлично будущее». На мой взгляд, эта цитата идеально подойдет для характеристики нашей молодежи. Они ни к чему не стремятся, они просто существуют, «плывут по течению». Вспомните, как тяжело было нам, старшему поколению, в Советском Союзе – этот режим закалил нас и многому научил. Мы много работали и надеялись на лучшие времена, чтобы наши дети не видели той нищеты и упадка, в которых погрязло постсоветское пространство. Наши дети растут в благополучной стране. Они не знают слов «дефицит», «очередь», «талоны на питание». У них есть все необходимое, и они думают, что так было и должно быть всегда. Лень, избалованность и отсутствие интереса к окружающему миру – главные минусы наших детей.

Тамилла Вердиева, Баку, 67 лет

— Меня поражает детская замкнутость. Мой внук, ему пятнадцать лет, он совершенно игнорирует своих родителей. Ему с ними просто неинтересно. Что до меня, то со мной он вообще не общается. Живет в своем закрытом мире, поддерживает отношения со сверстниками и никого в свою личную жизнь не впускает. Его интерес – Интернет и мобильный телефон. В свою комнату тоже никого не пускает. В детстве я постоянно общалась с матерью, рассказывала ей о школе, друзьях, просила совета. Но сегодняшние дети совсем другие – им интересно только с ровесниками и виртуальными собеседниками.

Елена Гусейнова, Гянджа, 54 года

— В советские времена люди начинали пьянствовать из-за поломанной коммунистическим режимом жизни, из-за осознания собственной непригодности. Причина сегодняшнего повального увлечения нашей молодежи наркотиками до сих пор мне не ясна. Казалось бы, все дороги в счастливую жизнь им открыты. Родители создали им условия для дальнейшего роста. Учись, работай над собой, уезжай хоть в заграницу. Вполне реально добиться реализации самых заветных желаний, достигнуть успеха в любой отрасли, стать, наконец-то, полноценным гражданином. Но вместо такой уникальной возможности они гробят свое здоровье наркотическими средствами.

Гасан Мамедов, Мингячевир, 70 лет

— У нынешних молодых людей отсутствует самостоятельность. Моему внуку уже 26 лет, а он все еще висит на шее у родителей. Постоянно клянчит деньги. Я в его возрасте уже содержал семью, работал на заводе. У меня и мысли не было, чтобы попросить у матери денег. А наши детки сегодня работать не хотят, учиться тоже толком не могут, только протирают штаны у телевизора да надеются на родительскую поддержку. Крайне неорганизованное и ленивое поколение!

Шовкат Самедова, Баку, 78 лет

— Сколько себя помню, старшее поколение всегда критикует младшее. Нас ругали наши родители, а наших родителей их мамы и папы. Каждое поколение называлось «потерянным», а в итоге из этого поколения вырастали гениальные личности. Сегодняшняя молодежь нисколько не хуже нашего поколения. У них свои трудности и проблемы. Просто все мы выросли в разное время, а времена, как говорится, меняются и мы меняемся вместе с ними. Я считаю, что мы воспитали достойных детей. Они более развитые, чем мы в их возрасте, хотя, быть может, и менее образованные и начитанные.

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