Кто и куда тратит наши с вами деньги?

15 августа Государственная Служба финансового контроля Министерства финансов распространила отчет о работе, проделанной в первое полугодие 2018 года. Согласно информации, Служба Финансового Контроля осуществила проверки целевого использования бюджетных средств.

Проверке подверглось содержание 9 аппаратов глав исполнительных властей районов, расходы на благоустройство районов (городов), дорог, жилищных фондов, на капитальный и текущие ремонты бюджетных организаций, 7 территориальных представительств исполнительных властей, а также 5 учреждений по образованию, 5 по медицине, 2 по науке, 1 по геодезии и картографии, 1 по медико-социальной экспертизе и реабилитации, 1 транспортное агентство, 1 учреждение по культуре.

«В результате проведенных проверок было установлено неисполнение нормативных правовых актов и выявлены финансовые нарушения, в результате которых было растрачено не по назначению выделенных из государственного бюджета средств на сумму свыше 3 млн манат. В результате штрафов в административном порядке часть нецелесообразно растраченных средств была возращена в бюджет, не соответствующие правовым актам дальнейшие расходы были остановлены. Документы проверки, подтверждающие необоснованность растраченных средств на сумму свыше 2 млн манат, переданы в органы прокуратуры для проведения следственных мероприятий по статье 54.2 Кодекса «Об административных правонарушениях», — говорится в информации Службы финансового контроля. В числе организаций, включенных в список «растратчиков» государственных средств, названы представительства исполнительной власти городов Шемахи, Бейлагана, Хызы и Шамкира.

Мы решили связаться с представителями ИВ в этих районах, чтобы выяснить, на какие же «нужды» ушли государственные средства?

К сожалению, не все представительства ИВ согласились ответить на столь щекотливый вопрос.

Только сотрудник представительства в Шемахе Юсиф Балогланов, хоть и подтвердил факт проведения проверок Службой финансового контроля, но в растрате государственных денег не признался. «Такого не было», — заявил он #.

Маис Пириев, пресс- секретарь Министерства финансов, подтвердил факт нецелевой траты государственных денег в Шемахе, сославшись на отчет:«Мы провели расследование в Шемахинском районе, и результаты расследования нашли отражение в нашем сообщении. Больше мне нечего добавить», — сказал он #.

Мы попытались также связаться с пресс-секретарем Генпрокуратуры Эльдаром Султановым, чтобы выяснить какие административные меры будут приняты в отношении лиц, чьи имена указаны в документах проверки. Но он, несмотря на многократные звонки, так и не снял трубку.

По мнению правозащитника Новеллы Джафароглу, чиновники, растратившие выделенные из бюджета миллионы (т.е. наши с вами деньги), должны привлекаться не к административной, а к уголовной ответственности. «Но, в нашей стране даже за растраты еще больших бюджетных сумм не привлекают к уголовной ответственности», — с сожалением отметила Новелла Джафароглу.

40 просмотров