Кто будет защищать права человека в Азербайджане?

Последние несколько дней в соцсетях и местных СМИ одной из обсуждаемых тем остаются имена кандидаток на пост омбудсмена.

В письме, направленном в Милли Меджлис президентом Ильхамом Алиевым, на должность омбудсмена выдвинуты кандидатуры трех человек: судья Бакинского Апелляционного суда Кямаля Абиева, заведующая Отделом по правам человека и связям с общественностью Верховного Суда Кямаля Алиева и заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева. Отметим, что Сабина Алиева, к тому же супруга заместителя исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» депутата Сиявуша Новрузова.

В настоящее время уполномоченным по правам человека является Эльмира Сулейманова, последний раз она избиралась омбудсменом 5 марта 2010 года. Согласно закону «Об уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики» (омбудсмен), уполномоченный избирается сроком на 7 лет, и одно и то же лицо не может занимать пост омбудсмена более двух раз. Эльмира Сулейманова избиралась уполномоченным по правам человека дважды — в 2002 году и в 2010 году. Срок ее полномочий истек 5 марта 2017 года.

«Согласно закону «Об уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики», в сферу деятельности омбудсмена входит принятие превентивных мер, предотвращающих нарушение прав человека, рассмотрение жалоб граждан на действия государственных структур и наконец, обеспечение прозрачности деятельности государства по обеспечению свободы информации», — сказал юрист Алескер Маммедли #.

А что думают правозащитники о деятельности омбудсмена за эти годы и о новых кандидатах на эту должность?

«Омбудсмен Эльмира Сулейманова всегда реагировала на факты нарушения прав человека», — сказал # правозащитник, руководитель Лиги труда Сахиб Мамедов.

По словам Сахиба Мамедова, просто Эльмира Сулейманова никогда не делала это достоянием общественности. «Потому, что омбудсмен не имеет права сообщать общественности о посещениях мест заключения и обнаруженных фактах нарушения прав человека», — сообщил Сахиб Мамедов.

Свое отношение к кандидатуре новых претенденток, правозащитник выразил следующим образом: «Я их не знаю, и поэтому ничего не могу о них сказать».

Руководитель Фонда «Конституция» Алимамед Нуриев наоборот считает, что любое расследование фактов нарушения прав человека должно быть доведено до общественности, это требование закона.

Как отметил Нуриев, он неоднократно критиковал деятельность Эльмиры Сулеймановой. «Но надо отдать ей должное. Омбудсмен всегда реагировала на жалобы о нарушениях прав человека, в том числе на обращения о применении пыток», — сказал Нуриев.

На вопрос, были ли случаи привлечения к ответственности за применение пыток, правозащитник дал следующий ответ: «Большинство жалобщиков в дальнейшем отказывались от своих жалоб».

Как заявила # правозащитник, руководитель комитета защиты прав женщин Новелла Джафароглу, омбудсмен Эльмира Сулейманова не могла влиять на условия содержания политических заключенных.

«Но она всегда реагировала на нарушение прав заключенных, осужденных не по политическим мотивам. Она, конечно, имела право реагировать и на нарушения прав политзаключенных, но так как в Азербайджане это является прерогативой государственных структур, Эльмира Сулейманова просто не хотела туда влезать», — сказала «Новелла Джафароглу.

Мы попросили Новеллу Джафароглу выразить отношение к кандидатурам на должность омбудсмена: «Меня радует то, что все кандидаты на должность омбудсмена — женщины. Но плохо то, что все они представители государственных структур».

И напоследок, небольшая подборка из комментариев в Фейсбук на новость о переизбрании омбудсмена:

«А в чем суть этой должности?», «а кого то » из народа», простого человека на эту должность выбрать не судьба??», «де-факто эта должность ничего кроме формальности не подразумевает», «работа не пыльная, сидишь, ничего не делаешь, а жалобы рассматриваешь по принципу башынданелямяк», «я уже догадался кого выберут», «у нас в стране эта должность -просто должность с высокой з/п и пенсией», «лучше пусть ликвидируют эту должность, курам на смех» и т.д.

А нам омбудсмен запомнилась ежегодными отчетами о том, что с правами человека у нас все очень хорошо.