КСИР задержал около 100 лидеров протеста в Иране

Около 100 лидеров протестного движения в Иране задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана). Об этом сообщает Fars News Agency в пятницу, 22 ноября, со ссылкой на представителя Верховного суда Голяма Хосейна Исмаили.

«Только силами КСИР были выявлены и задержаны около 100 лидеров протестных акций в различных частях страны», — цитирует его ТАСС. Исмаили добавил, что министерство информации Ирана выявило еще целый ряд подозреваемых, которые «в скором времени будут арестованы».

| 2019-11-23T01:11:15+00:00 23 ноября 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss