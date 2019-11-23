КСИР задержал около 100 лидеров протеста в Иране

Около 100 лидеров протестного движения в Иране задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана). Об этом сообщает Fars News Agency в пятницу, 22 ноября, со ссылкой на представителя Верховного суда Голяма Хосейна Исмаили.

«Только силами КСИР были выявлены и задержаны около 100 лидеров протестных акций в различных частях страны», — цитирует его ТАСС. Исмаили добавил, что министерство информации Ирана выявило еще целый ряд подозреваемых, которые «в скором времени будут арестованы».