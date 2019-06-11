КС Украины рассматривает законность указа президента страны

Конституционный суд Украины завершил открытые слушания по делу о незаконности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады Украины и перешел к закрытой части рассмотрения дела, сообщила во вторник на заседании глава КС Наталья Шаптала.

Основанием для роспуска парламента, по мнению Зеленского, является длительное отсутствие коалиции. Президент считает, что коалиция перестала существовать еще в 2016 году, когда о своем выходе из нее заявили три фракции парламента.

Во время открытой части слушания по делу судьи изучили материалы и заслушали доводы сторон. Кроме того, участники дела выступили с заключительным словом. «Мы уверены, что указ президента выдан президентом на основании конституции, выдан с соблюдением процедуры…. Он является конституционным», — сказал в ходе выступления представитель президента в КС Федор Вениславский.

Депутаты Рады, которые обратились в суд, в свою очередь настаивали, что решение Зеленского о роспуске Рады и объявлении досрочных выборов антиконституционные. Они считают, что Зеленский принял преждевременное решение, чем нарушил законодательство. По их словам, коалиция в парламенте перестала существовать в мае 2019 года, а не в 2016 году, как утверждает глава государства.