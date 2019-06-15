КС Молдовы отменил свои решения

Конституционный суд Молдовы пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня, заявил на заседании в субботу председатель КС Михай Поалелунжь, сообщает РИА Новости.

«Конституционный суд Молдовы постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7-9 июня», — сказал Поалелунжь.

Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября, признании незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду. По словам председателя КС, решение является окончательным.

| 2019-06-15T15:43:42+00:00 15 июня 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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