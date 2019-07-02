КС Испании признал правомерными шаги Мадрида во время каталонского кризиса

Конституционный суд (КС) Испании поддержал применение 155-й статьи конституции страны, которая позволила ограничить самоуправление Каталонии в разгар сепаратистского кризиса в регионе осенью 2017 года. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении суда, сообщает ТАСС.

Решение КС стало ответом на жалобы, представленные парламентом Каталонии и левой партией Podemos («Мы можем»), которые ставили под сомнение меры Мадрида. Таким образом, суд поддержал ключевые шаги правительства Испании, в том числе роспуск регионального парламента и отстранение от должностей членов каталонского кабмина.

| 2019-07-02T16:11:46+00:00 2 июля 2019, 21:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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