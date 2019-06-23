Крысы и демократия

Нынешнее лето в одном южном городе было особо жарким. Причем, во всех смыслах слова. Температура воздуха поднялась выше 40 градусов по Цельсию, но местные работодатели упрямо утверждали, что все это враки и происки враждебных сил, отказывая труженикам в законном праве на сиесту. При этом, поднялась и температура споров. Например, о демократии. Беседовать о ее преимуществах и недостатках жители южного города предпочитали в основном вечерами, собравшись в кафе, ресторанах или, в крайнем случае, в чайхане.

Обожал выступать перед публикой на эту тему и Гезягирян Подхалимов. Он мечтал о какой-нибудь чиновничьей должности или, как минимум о кресле депутата парламента, и потому работал на свой авторитет популиста чистых кровей. Любимый «конек» Подхалимова – утверждение, что нет в мире никакой демократии, а если она и есть, то только в южном городе.

«Контрольный выстрел в голову» с его стороны состоял в утверждении, что ни одно государство мира не вправе учить жителей южного города демократии, ибо у них самих проблем – выше крыши. Азы этого искусства полемики, в Подхалимовском понимании слова, были изучены Гезягиряном в школьные годы, которые он провел у телевизора, за просмотром передач вроде «Международная панорама».

Именно благодаря ей он узнал и запомнил, что периодически бывает «неспокойно на берегах Потомака» и что «трудящиеся капиталистических стран продолжают свою борьбу с эксплуататорами». Тот факт, что уже исчезла страна, журналисты которой вбивали в головы своих сограждан столь шокирующие новости, Подхалимова не останавливало. Он верил в то, что можно и нужно рассуждать о недостатках демократии и всего прочего в самых разных странах мира. Особенно, летними вечерами, предварительно хорошо пережевав люля-кебаб.

«Вот вы говорите демократия! Предлагаете брать пример с Англии. С той самой, в которой еще в 1649 году был казнен король Карл I, политика абсолютизма которого вызвали Английскую революцию и привели к гражданской войне! Так вот в этой самой Англии до сих пор правит королева! Из другой династии, но правит!», — возмущался Гезягирян, Свой спич он сопровождал жестикуляцией, призванной доказать окончательное доказательство того, что кризис демократии в мире является доказанным и неоспоримым фактом.

Разинувшие рты, но не для отправки туда люля-кебаба, а от удивления аргументами оратора люди, как-то вяло принялись высказываться о том, что в Англии все же политического плюрализма, свободы слова больше, да и жизнь рядовых граждан лучше. Их политическая близорукость вывела Подхалимова из себя и он вынужден был озвучит самый свой убойный аргумент.

«Да что вы знаете о жизни рядовых англичан?! Они страдают! Если не верите мне, то почитайте английскую прессу. Там пишут, что в прошлом году Британию заполонили новости о том, что страна находится под угрозой распространения крыс-мутантов, которые стали невосприимчивы к яду, которым их пытались травить. Новые особи по размеру схожи с обычными кошками. Более того, королева Великобритании Елизавета II «в ужасе» покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами! А теперь представьте себе, каково обычному англичанину! Как, имея такие проблемы с крысами, можно утверждать о победе демократии в этой стране?!»,- разгоряченно визжал Гезягирян. На его доводы никто не был в состоянии дать достойный ответ.

Собравшиеся единодушно согласились с тем, что только в южном городе есть настоящая демократия, тогда как весь остальной мир давно уже отошел от ее принципов. Придя к согласию в данном вопросе, воздав должное уму и ораторскому таланту Гезягиряна Подхалимова, собравшиеся продолжили трапезу. Герой вечера укрепился в желании идти в большую политику.