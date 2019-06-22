Крымский господин Соврамши: разоблачение очередного российского фейка

Выдавать желаемое за действительное- привычная работа для российских средств массовой дезинформации. Собственно, именно поэтому, в целом ряде стран мира они запрещены, а работников этих рупоров провокации не впускают в те или иные государства или , впустив, открыто демонстрируют свое презрительное к ним отношение. Как говорится- заслужили, молодцы! Другое дело, что останавливаться они не собираются. Языком метут, как метлой машут.

Вот, к примеру, объявился некий руководитель ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук, который поведал РИА Новости Крым о том, что «по инициативе азербайджанской стороны запущены регулярные автобусные рейсы из Баку в Симферополь». «Рейсы в Баку запустили в прошлом месяце. Перевозчики будут накатывать маршрут раз в неделю. Маршрут специфический, поэтому перевозчикам нужно понять его целесообразность и объемы перевозок – тогда будет известно количество рейсов», — отметил он.

Поразительная «новость». Ее специфика состоит в том, что «рейсы из Баку в Симферополь», которые, по версии Коробчука запущены аж в прошлом месяце, никто в глаза не видел. Почему? Да потому, что все это- плод воспаленного воображения руководителя ГУП РК «Крымавтотранс». Который, замечу, естественно не назвал компанию, что якобы занимается этими перевозками. Так что, специфический тут не только маршрут, но и ход мышления крымских чиновников.

В том числе и потому, что они всерьез считают, что есть желающие переть несколько суток в автобусе из Баку в аннексированный Россией Крым. И это при том, что у нас у самих прекрасные курорты, да и Турция с Грузией совсем рядом, дешевле и комфортнее. Но, надо же чиновникам аннексированного полуострова создать видимость интереса к нему. Смешно? Конечно. Особенно на фоне недовольства самих россиян как сложностями автобусного пути в Крым, так и высокими ценами и низким уровнем комфорта на тамошних курортах.

Но, даже не это первично. Важнее всего то, что в очередной раз мы стали свидетелями фейковой новости с российской стороны. Распространенная в некоторых зарубежных СМИ информация о достижении соглашения об открытии автобусных рейсов по регулярному маршруту Баку-Крым (Симферополь) не соответствует действительности. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

«Соглашение об открытии международных маршрутных линий между странами регулируется на основе обращений на паритетных началах. Азербайджанская сторона никогда не выступала с инициативой об открытии рейсов по регулярному маршруту в вышеуказанный пункт назначения (Симферополь), и Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий не давала согласия ни на одно связанное с этим обращение», — говорится в сообщении.

Забавно было читать это опровержение именно в том самом отечественном СМИ, которое растиражировало российский фейк. Впрочем, в нашей стране все давно уже привыкли к такому «стилю работы» данного СМИ. В любом случае хорошо, что ложь российской стороны была оперативно изобличена. Как сообщил «Зеркало» председатель правления Украинского конгресса Азербайджана Юрий Осадченко, это был очередной фейк с российской стороны, не стоящий даже особого внимания.

Прокомментировал ситуацию и председатель Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев: «Распространенная российскими СМИ фейковая информация о якобы имеющем место открытии автобусных рейсов из Баку в аннексированный РФ Крым, априори была рассчитана на крайне не информированных читателей. Любой информированный и просто думающий человек сразу понял бы, что Азербайджан, сам являющийся жертвой оккупации со стороны Армении, которая более четверти века как захватила 20% его территорий, никогда не будет иметь каких-либо дел с представителями аннексированного Крыма. Официальный Баку не раз заявлял о своей твердой позиции по признанию территориальной целостности Украины, включая аннексированный Россией Крым .Соответственно, мы имеем дело с очередной , примитивной работой российской стороны, которая жаждет вбить клин в азербайджано-украинские отношения», заявил Р.Тагиев.

Вот так, на наших глазах, в прекрасный летний день лопнул очередной российский информационный мыльный пузырь. Увы, не первый и не последний. И очень жаль, что порой отечественные СМИ играют для российской стороны роль «полезных идиотов».