Крымнаш… но мы тут ни при чем

Откровенно агрессивные действия российских властей в отношении некогда братской Украины, начавшиеся с аннексии Крыма, привели к тому, что против Москвы ополчился весь цивилизованный мир.

Особенно в этом вопросе преуспели США – извечный «друг» СССР, а ныне России. Вашингтон чуть ли не каждый месяц штампует антироссийские санкции, охватывающие различные сферы, неизменно привязывая их к захвату Крыма.

Что и говорить этими действиями Москва оказала неоценимую услугу западному миру, ищущему любой повод «насолить» России. Естественно, в авангарде стран, оказывающих массированное давление стали США, которые всячески подначивают Европу всеми средствами подорвать экономику России.

Но самое удивительное в этом противостоянии обиженная поза Москвы, мол, «мы тут ни при чем, жители Крыма сами захотели к нам». Однако чье-то желание не является основанием для подрыва базиса международного права, о чем неустанно твердит Запад. Но Москва упорствует в отрицании международного права.

Так, на днях в США был принят закон, согласно которому Белый дом не может признать присоединение Крыма к России. Согласно нему, Вашингтон не признает «де-юре или де-факто» российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.

В Крыму на данное решение отреагировали своеобразно. Депутат государственного совета республики Крым Иван Шонус призвал Америку не смешить мир запретом признавать российский суверенитет над полуостровом, так как крымчане уже доказали свое право жить в России.

«США не стоит смешить общественность своим запретом признавать Крым российским, так как жители полуострова уже давно доказали свое право жить в России», — заявил РИА Новости депутат госсовета республики Иван Шонус.

Он напомнил, что Крым воссоединился с Россией конституционным путем. Полуостров – это территория мира и безопасности, считает Шонус, и никакой опасности для США Крым не представляет.

Шонус подчеркнул, что вопрос российского статуса Крыма закрыт и обсуждению не подлежит: местные жители все уже подтвердили во время референдума и блэкаута. Депутат напомнил: за пять лет на полуострове не было ни одного протеста.

Уж больно слова Ивана Шонуса напоминают бредовые заявления карабахских сепаратистов о том, что «они доказали право жить в независимом нкр». Кроме того, дело не в опасности или угрозе, а в попытке перекроить установленные международным правом границы. Речь идет о нарушении территориальной целостности Украины.

И напрасно Иван Шонус ерничает по поводу принятия США нового закона. После этого документа пакет антироссийских санкций, наверняка, расширится. И когда придется затянуть потуже пояса, россиянам будет не до смеха, а крымчанам тем паче.