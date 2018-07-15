Крылатых вредителей нейтрализовали недалеко от границ

В Азербайджане зафиксирован факт нашествия итальянской саранчи. Об этом сообщает сайт Министерства сельского хозяйства. Как отмечается в информации, сотрудниками Государственной службы фитосанитарного контроля в селах Шекинского района был проведен фитосанитарный мониторинг по выявлению итальянской саранчи (Calliptamus italicus).

В результате на посевной площади в 417 гектаров было выявлено массовое распространение особей этого вида вредителей, и приняты меры по химической борьбе с саранчой. Для этого были использованы инсектициды Artst и Asetisuper, что обеспечило достижение высокой биологической эффективности обработки площадей.

Благодаря своевременно начатым методам борьбы был предотвращен ущерб фруктовым садам, кукурузе, табаку и огородно-бахчевым участкам, и предупреждена стадия откладывания яиц итальянской саранчи. Установлено, что крылатые вредители мигрировали с пастбищ реки Иори (Грузия) через реки Ганых и Алазань между Гахским и Загатальским районами.

В последний раз миграция итальянской саранчи на территорию Азербайджана происходила в 2012-2014 годах. Жаркая засушливая погода, господствовавшая в летний период в регионе, способствует подъему численности саранчи, развитию в ее популяциях стадной формы, следствием чего стали активные миграционные полеты далеко за пределы очагов развития личинок.

Саранчу специалисты относят к числу «особо опасных многоядных вредителей», способных повреждать практически любые культуры — от зерновых и бобовых до овощей, бахчевых и даже лесопосадок хвойных. Одна особь способна съесть от 200 до 500 граммов зеленых растений.

Однако нынешнее нашествие прожорливых насекомых на азербайджанские сельхозугодья не первый подобный случай и даже не единственное географическое направление угрозы.

По словам начальника Государственной службы фитосанитарного надзора Минсельхоза Джамала Гулиева, в мае этого года произошла аналогичная «воздушная атака»: стаи саранчи двигались с территории Сигнахского района Грузии и прилегающих земель в направлении Джейранчельской долины, Товузского и Шамкирского районов Азербайджана. Были проведены мероприятия по борьбе с насекомыми на площади в 2 гектара.

При этом для профилактики с согласия Государственной погранслужбы был проведен мониторинг нейтральных территорий. Но выяснилось, что к тому времени насекомые уже успели перебраться на территорию Азербайджана. Фитосанитарной службе удалось предотвратить уничтожение сельскохозяйственных посевов на полях в приграничных районах.

По словам Гулиева, временами замечается миграция саранчи с оккупированных территорий. Еще два-три года назад итальянская саранча прилетела в Газахский район с территории Армении, а также Грузии. В настоящее время существует угроза нашествия марокканской саранчи из Дагестана. В связи с этим мобильные группы Госслужбы находятся в состоянии готовности. В распоряжении ведомства имеются все технические средства для борьбы с саранчой. Ими управляют агрономы, которые проводят мониторинг местности и при необходимости прямо на месте распыляют химвещества. В течение дня один автомобиль способен распылить препарат на площади 500 гектаров.

Отметим, что в настоящее время в южных регионах России развернулась масштабная акция по борьбе с саранчой. В трех районах Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы нашествия азиатской саранчи.

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