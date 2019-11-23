Крушение молдавского танкера под Одессой вызвало загрязнение Черного моря

Крушение двигающегося под флагом Молдовы танкера Delfi привело к повышенному содержанию нефтепродуктов у берегов Одессы. Об этом и.o. главы государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов написал в своем Facebook.

Отмечается, что содержание нефтепродукта превышено в 53 раза по сравнению с нормой.

Фирсов заявил, что специалисты будут обследовать зону аварии повторно, поскольку на поверхности воды появились маслянисты пятна.

Как передает ТАСС, экипаж танкера эвакуирован, однако угроза экологической катастрофы по прежнему сохраняется.

| 2019-11-23T10:42:35+00:00 23 ноября 2019, 12:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss