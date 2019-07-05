Крушение или конец мифа о военном величии России?..

«Они солдаты, а солдаты гибнут не только в военное время» — чтобы читателям было понятно, сразу заметим, что это цитата из одного российского кинофильма.

Безусловно, у военного ремесла есть свои законы и правила, даже собственная логика, и было бы совсем уж смешным, если мы – совсем обычные, т.н. гражданские люди начали бы оспаривать их.

Но признаться, когда я впервые услышал эту фразу из уст одного из героев фильма, мне как-то не по себе стало – ведь нельзя же так пренебрежительно относится к людям, к их жизни.

Для сравнения заметим, что буквально пару недель назад президент США Д.Трамп отменил войну с Ираном за десять минут до начала военных операций.

Свое решение американский лидер объяснил таким образом: «Я спросил у членов моей команды: сколько же американских солдат погибнет во время этой операции? Когда мне назвали цифру, и хоть оно было небольшое, я сразу же отменил решение о начале военных операций».

В России же, к сожалению, в шкале или же в иерархии ценностей человеческая жизнь всегда была на последнем месте.

То, чего достигла эта страна за всю свою трагическую и сложную историю, стало возможным лишь благодаря чрезмерной эксплуатации людских ресурсов. До ХХ века в стране фактически господствовал рабовладельческий строй, т.к. крепостное право было отменено лишь в 1861-м году и не случайно, что более объективные и трезвые историки сравнивают отмену крепостного права с отменой рабства в США.

Но даже после отмены крепостного права ликовать долго не пришлось: уже в ХХ веке, после октябрьского переворота товарищ И.В. Сталин-Джугашвили превратил страну в огромный военно- трудовой лагерь…

Что касается славных военных побед России, даже крупные бои Великой Отечественной войны не выдерживают критику военных теоретиков: анализы показывают, что все сражения во время этой войны выигрывались благодаря чрезмерной эксплуатации людских ресурсов и все крупные победы фактически были пирровыми…

Наконец, сейчас о самом главном, как говорится, о сути этой статейки: к чему же мы все это говорим? На днях, после наводнения в Иркутской области, еще одно трагическая новость потрясла людей. Если, она и не тронула особо власть имущих страны, то простых россиян уж точно не оставила равнодушным: 14 моряков погибли при пожаре на военном научно-исследовательском судне-аппарате.

По достоверным информациям официальных российских источников аппарат, на котором погибли моряки являлся глубоководной подводной лодкой. Схожие трагические инциденты происходили в России и раньше, например, в 2005-м году фактически случилось тоже самое – тогда моряков удалось спасти благодаря их английским коллегам.

Думается, что о гибели в 2000-м году российского атомного подводного ракетоносного крейсера К-141- «Курск» говорить не стоит. Тогда погибли все члены корабля – ровно 118 членов экипажа!..

В связи с последней трагедией на Северном флоте президент России Владимир Путин даже отменил свое участие в форуме «Реки России» и сразу дал указание приступить к выяснению и расследованию причин аварии.

Но что изменит очередное распоряжение президента, несмотря даже на то, что причины аварии уже известны и об этом заявил сам министр обороны С.Шойгу? Но станет ли от этого Россия более гуманной или цивилизованной страной?..

Конечно, никто, никакая страна полностью не застрахована от ЧП, в том числе, в военно-оборонной сфере.

Но проблема заключается в том, что терпят бедствие не простые корабли, а атомные подводные лодки, а это есть утечка радиоактивных веществ в открытое море.

Конечно, мы тут вовсе не беремся утверждать, что была утечка, но убедительных опровержений тоже не услышали: получился ли очередной мини Чернобыль, или за экосистему Баренцево моря можно не беспокоиться? К сожалению, однозначных ответов пока нет…

Обращает на себя внимание и другой фактор: амбиции России – и военно-политические и геоэкономические несоизмеримы с ее возможностями. Но это не останавливает российских политиков, военных и дипломатов, утверждающих, что якобы границы России нигде не заканчиваются. А на самом деле все в мире имеет свои границы: в том числе, реальные или же потенциальные возможности каждого государства…