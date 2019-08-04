Крупнейший рынок Киргизии загорелся в Бишкеке

Пожар произошёл на крупнейшем в Киргизии рынке «Дордой», огнём охвачены1500 кв. м складских помещений. Об этом заявили в пресс-службе МЧС центральноазиатской республики.

Сообщение о пожаре поступило в 19:45, на место пожара направлено четыре пожарных расчёта, — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».
В МВД Киргизии добавили, что после сигнала о возгорании на место выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района Бишкека, а также дополнительные силы столичной милиции, которые оцепили место пожара.

Пострадавших нет.

| 2019-08-04T20:35:12+00:00 4 августа 2019, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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