Крупнейший рынок Киргизии загорелся в Бишкеке

Пожар произошёл на крупнейшем в Киргизии рынке «Дордой», огнём охвачены1500 кв. м складских помещений. Об этом заявили в пресс-службе МЧС центральноазиатской республики.

Сообщение о пожаре поступило в 19:45, на место пожара направлено четыре пожарных расчёта, — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

В МВД Киргизии добавили, что после сигнала о возгорании на место выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района Бишкека, а также дополнительные силы столичной милиции, которые оцепили место пожара.

Пострадавших нет.