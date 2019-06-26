Крупнейший нефтеперерабатывающий завод США закроют после пожара

Американская компания Philadelphia Energy Solutions (PES) планирует закрыть свой нефтеперерабатывающий завод в Филадельфии (штат Пенсильвания), который серьезно пострадал после произошедшего на прошлой неделе крупного пожара. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

В результате серии взрывов на предприятии, которое является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Восточном побережье США, и последовавшего пожара пострадали по меньшей мере пять рабочих. Точные причины происшествия до сих пор неизвестны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, PES планирует закрыть завод. В результате работы могут лишиться около 700 сотрудников компании. Предполагается, что половина из них будут уволены сразу же, оставшиеся продолжат работу до окончания расследования причин взрыва. Точных сроков агентство не указывает, добавляя, что окончательных решений пока еще не принято.

Расположенный в южной части Филадельфии завод является совместным предприятием PES и американской нефтяной компании Sunoco. Он перерабатывает до 335 тыс. баррелей нефти в сутки.