Крупнейшие в истории Калифорнии пожары показали из космоса

Фотографии пожаров Карр и Фергюсон сделал астронавт Европейского космического агентства Александр Герст 3 августа.
«Пожары в Калифорнии. На эти пожары страшно смотреть, даже из космоса», — прокомментировал космонавт.
Лесные пожары на севере Калифорнии стали крупнейшими в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.
Пожар охватил почти 115 тысяч гектаров, до этого крупнейшим пожаром в истории штата считался Томас, который произошел в округах Санта-Барбара и Вентура в 2017 году.
Пожар, который получил имя Комплекс Мендосино, тушат почти 4000 человек. Им помогают военные, а также более ста специалистов из Австралии и Новой Зеландии.
Огонь уже уничтожил 75 домов, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. В общей сложности в Калифорнии в настоящий момент зафиксировано восемь крупных лесных пожарах — из-за этого президент США Дональд Трамп объявил в штате режим «стихийного бедствия».
По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
Тушить пожары мешает погода, и ее негативный эффект только усилится — в ближайшие дни температура может подняться до 43 градусов. Кроме того, работу пожарных сильно осложняет ветер.