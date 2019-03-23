Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии

У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров. Об этом сообщает в субботу, 23 марта, VG.

«Из-за проблем с двигателем лайнер не смог продолжить движение и встал на якорь», — заявил пресс-секретарь отделения полиции района Мере-ог-Ромсдал Андре Франк.

Спасательные службы начали эвакуацию пассажиров, но она осложняется неблагоприятными погодными условиями в районе происшествия. Людей с борта Viking Sky приходится вывозить на трех эвакуационных вертолетах, а две спасательные шлюпки с пассажирами из-за ветра и сильных волн пришлось развернуть назад.

6 марта у берегов Флориды из-за сильного ветра накренился  круизный лайнер Escape компании Norwegian Cruise Line. Восемь пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу на мысе Канаверал (lenta.ru).
| 2019-03-23T20:55:58+00:00 23 марта 2019, 22:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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