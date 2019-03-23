Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии

У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров. Об этом сообщает в субботу, 23 марта, VG.

«Из-за проблем с двигателем лайнер не смог продолжить движение и встал на якорь», — заявил пресс-секретарь отделения полиции района Мере-ог-Ромсдал Андре Франк.

Спасательные службы начали эвакуацию пассажиров, но она осложняется неблагоприятными погодными условиями в районе происшествия. Людей с борта Viking Sky приходится вывозить на трех эвакуационных вертолетах, а две спасательные шлюпки с пассажирами из-за ветра и сильных волн пришлось развернуть назад.