Круговорот «воды» и «белая смерть» из Масазыра — ВИДЕО

27 апреля 2018 года на сайте # была опубликована статья под названием «Соль с примесью». В статье рассказывалось о том, что озеро Масазыр, в котором добывается сырье для производства соли, превратилось в место слива канализационных вод из близлежащих домов.

В статье было приведено заявление руководителя пресс-службы ОАО «Azersu» Анара Джабраиллы о том, что примерно в сентябре 2018 года будут закончены работы по прокладке канализационной системы вокруг Масазырского озера.

И в сентябре 2018 года ОАО «Azersu» действительно отчиталось в завершении работ по прокладке канализационной системы. Казалось бы, проблему можно считать исчерпанной. Но…

23 августа 2019 года журналисты # побывали на Масазырском озере и убедились в том, что сточные воды по — прежнему продолжают сливаться в озеро. Председатель муниципалитета поселка Масазыр Сияфер Алиев уверенно заявил #: «Сточные воды в соленое озеро больше не сливаются. Для очистки сточных вод в поселках Новханы и Масазыр построены очистительные сооружения».

Но когда мы сказали, что только что были на озере и видели своими глазами, как в озеро текут нечистоты, уверенность исчезла, и он посоветовал обратиться по этому вопросу в «Azersu»».

Заместитель руководителя пресс- службы Открытого акционерного общества «Azersu» Неймар Сафарлиев также пытался уверить нас в том, что сточные воды больше не поступают в Масазырское озеро. «Если у вас имеются видеоматериалы, доказывающие поступление сточных вод в озеро, то пошлите их, пожалуйста, нам для ознакомления», — попросил он #.

Мы также связались с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана. Сотрудники минэкологии в отличие от представителей «Azersu»» не стали уверять нас в том, что сточные воды не попадают в Масазырское озеро.

«В 2017 году нами был проведен мониторинг. Во время мониторинга было установлено, что в озеро поступают сточные воды из расположенных вблизи 17 объектов. Как известно, Масазырское озеро является источником добычи соли, которая проводится компанией «Azerduz». Результаты проведенного мониторинга были обсуждены на высоком уровне. ОАО «Azersu» была поручена подготовка плана работ по ликвидации данной проблемы.

«Azersu» предложило построить систему насосов для перекачки сточных вод в очистительное сооружение, расположенное в Сумгаите», — сообщил # сотрудник минэкологии.

По словам представителя министерства, создание системы насосов, резко уменьшило объем поступающих в Масазырское озеро сточных вод: «Но поступление сточных вод в озеро полностью не прекратилось. Сегодня в Масазырское озеро стекаются сточные воды из городка, построенного для беженцев из Зангиляна, и из домов в поселке Новханы». На вопрос, какие меры принимаются для полного прекращения слива сточных вод в Масазырское озеро, представитель министерства ответил следующим образом: «Мы штрафуем госорганы, по вине которых происходит отравление озера. Позиция этих органов вызывает удивление: они с готовностью выплачивают штрафы, но отказываются принимать меры для решения проблемы».

На отснятом нами видео отчетливо видно, как сточные воды с человеческими экскрементами текут в Масазырское озеро, откуда добывается соль, которая потом продается в магазинах и попадает на наш стол. Этакий круговорот «воды» в природе… Вы понимаете, что имеется в виду по словом «вода».