«Круговая» оборона

29 октября с официальным визитом Армению посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Как отмечают армянские и российский СМИ, министр обороны также посетил военную базу в Гюмри. По итогам визита, сообщается, что боевой потенциал 102-й российской военной базы (РВБ), которая дислоцирована на территории Армении, увеличится почти в два раза после оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники.

После визита в Армению, глава оборонного ведомства России вечером того же дня прибыл в Азербайджан.

Комментируя «Зеркало» визит министра обороны России в регион Южного Кавказа, политолог Ильгар Велизаде, сказал, что у министра обороны России разные программы посещения Армении и Азербайджана.

«В Ереван он поехал с целью инспекции военных объектов в свете тех процессов, которые происходят в этом регионе, и затрагивают интересы России. В Азербайджан он едет для участия на саммите министров обороны стран СНГ. Это традиционный формат, который рассматривает взаимодействие оборонных ведомств стран СНГ», — сказал эксперт.

По его словам, также ожидается, что министр обороны встретится в двухстороннем формате с Закиром Гасановым, где будут затронута тема военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

«Последний контракт был выполнен, и скорее всего, Россия захочет продолжения данного сотрудничества. Другой вопрос – это то, что в нашем регионе сейчас формируется новая система безопасности, а именно прикаспийских стран. Отдельно будет, затронут вопрос формирования общей системы безопасности с участием таких стран как Турция, Иран, Россия с учетом тех геополитических реалий, которые сегодня развиваются в регионе Ближнего Востока», — считает политолог.

Велизаде также добавил, что на встрече будет затронуто и урегулирование карабахского конфликта, «но это не основная тема визита».

Как отмечает эксперт, российская сторона обеспокоена развитием ситуации вокруг карабахского конфликта, в частности заявления официальных лиц Армении, стимулируют только подготовку к военным операциям.

«Нужно сказать, что роль министра обороны в этом вопрос вспомогательная и российская сторона не хотела бы, что ситуация развивалась в военном ключе. Поэтому отдельно будет рассмотрен вопрос перспективы развития ситуации вокруг карабахского конфликта и в Армении и в Азербайджане.

Россия не хотела бы втягиваться в конфликт, это не входит в текущие планы и интересы России. В Ереване Шойгу скорее дал понять Тонояну, что Россия не хотела бы втягиваться в этот конфликт на стороне Армении», — подчеркнул он.

Стоит также отметить, что несколькими днями ранее, по инициативе американской стороны, состоялась встреча министра обороны США Марка Эспера и министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Стороны обсудили перспективы развития военных связей между Азербайджаном и США, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, в том числе расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

Естественно, что встречи глав оборонных ведомств Азербайджана и США, Азербайджана и России были заранее запланированы. С учетом тех геополитических тенденций, которые развиваются в мире и в регионе, можно предположить, что ситуация остается крайне тревожной, и Вашингтон и Москва пытаются закрепить свое влияние в регионе Южного Кавказа, и тут без участия Азербайджана на той или иной стороне не обойтись.

Вашингтону, который помимо геополитических имеет в регионе и экономические интересы, нужно было сверить часы с Азербайджаном. А в контексте перспективы избрания на второй срок Дональда Трампа, который, возможно займется Ираном «вплотную», ему нужны будут крепкие союзники. С другой стороны, Россия смертельной хваткой взялась за перестройку однополярного мира в многополярное мироустройство и укрепляет свои позиции на южных рубежах. Поэтому регион Южного Кавказа такими темпами может стать очередным очагом геополитического столкновения.