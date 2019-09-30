Кронприц появился: войны с Ираном не будет

Наконец, через две недели после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман, будучи ко всему прочему еще и министром обороны, дал оценку провалу обороны стратегических объектов.

По его словам, причиной атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на нефтяные объекты в его стране стало не что иное, как глупость их организаторов.

«Я думаю, это просто глупость. Там не было никакой стратегической цели. Только дурак будет атаковать 5% всей мировой нефти. Их единственная стратегия — показать свою тупость, и им это удалось», — сказал он, имея в виду власти Ирана. Саудовская Аравия, как и США, считает, что за нападением стоит именно Исламская Республика, а не поддерживаемые ею повстанцы-хуситы.

Другим заявлением бин Салмана было то, что Саудовская Аравия большая по площади, почти как континент, а потому крайне сложно обеспечить безопасность со всех направлений.

Подобные заявления кронпринца имеют место быть только для внутренней аудитории. Он не смог внятно объяснить провал обороны стратегического объекта, так как уж 10-20 жизненно важных квадратных километров защитить был обязан.

Во всяком случае, из сказанного саудовским принцем можно сделать один вывод — ответа агрессору не будет. По крайней мере на этот раз. Примечательно в его речи было и то, что бин Салман не начал обвинять Иран напрямую, не было упоминания и о КСИР, а значит, и тут не все так чисто. Во-первых, недостаточно доказательств, что это Иран. Во-вторых, несмотря на то, что хуситская организация взяла на себя ответственность, не факт, что это именно они провели операцию. «Ансар Аллах» (йеменские хуситы), конечно же, враг Саудовской Аравии, но для подобной операции, тем более на расстоянии 1000 км — это не их масштабы. А взяли на себя, понимая, что саудовцы с ними поделать ничего не могут, плюс данный инцидент усиливает позиции организации.

Видимо, Саудовская Аравия получила вполне ясный сигнал от старшего партнера США, что возмездия Ирану не будет. А самостоятельно Саудовская Аравия провести такую акцию не в состоянии. Трампу со всеми своими внутренними проблемами совершенно не нужно затевать войну или даже ограниченную локальную операцию (которая локальной не получится, а будет неизбежно расширена) против Ирана.

Вообще если же проанализировать политику Дональда Трампа, то она вообще не про войну, она про торговлю. Все его агрессивные действия нацелены на повышения ставок для удобной позиции в переговорном процессе. Иранцы, кстати, ему этого шанса не предоставили. После ряда увольнений в своей администрации, последним из которых был Джон Болтон, Трамп не может начать даже локальную операцию.

Хитрые иранцы уловили, что Трамп только угрожает своими твитами, не более, а потому, заведомо зная, что ответа не будет, решили повысить уровень рисков и угроз. Это, кстати, бьет сильно по имиджу Трампа в предвыборной гонке, с лозунгом «Сделаем Америку вновь великой» у него не очень складывается.

Иран проверил Трампа на «слабо». Результат для Ирана вполне положительный — американский президент оказался предсказуемо нерешительным для войны или более агрессивных действий. Из чего, конечно, будут сделаны выводы, а они не утешительны для региональных стран. Более того, действия Ирана и реакция США, дали понять и европейцам, альтернатив договориться с Ираном — нет.