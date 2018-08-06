Кризис помешал выполнить распоряжение президента

2 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами. В связи с исполнением части 1 распоряжения Президента от 20 июня 2014 года «О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами во время защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов», из резервного фонда Президента Азербайджана Министерству труда и социальной защиты населения будет выделено 20 миллионов манат на 2018 год. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров — решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения (azertag.az). Как заявил # глава общественной организации «Инвалиды Отечественной войны» Фирудин Мамедов, впервые деньги из Резервного фонда главы государства на улучшение жилищных условий инвалидам этой категории и семьям шехидов были выделены в 2017 году, до этого деньги выделялись Фондом социальной защиты. «Было выделено 10 миллионов манат, и в начале этого года глава государства выделил столько же. Помимо этого 2 июля глава государства выделил на решение наших жилищных проблем еще 20 миллионов манат», — сообщил Фирудин Мамедов. Как отметил Мамедов, предоставление квартир инвалидам и семьям шехидов началось с 1997 года. «Тогда количество инвалидов Карабахской войны, не имеющих жилья, составляло 8 тысяч человек. Сегодня их количество приблизительно 4500. Выходит, что в течение 21 года квартиры получили менее половины инвалидов», — сказал глава общественной организации. Как отметил Ф. Мамедов, еще в 2014 году президент Азербайджана подписал распоряжение, в соответствии с которым проблемы инвалидов и семей шехидов, вставших на учет в местных органах власти до 1 января 2014 году, должны быть полностью решены до 2018 г. «Но это распоряжение так и не выполнено»,- сказал Фирудин Мамедов.

«В этом распоряжении подразумевается конкретный план мероприятий, который мы выполняем», — сказал # руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы. Как сообщил руководитель пресс службы, 1 августа этого года по распоряжению главы государства инвалиды Карабахской войны в Локбатане получили 136 автомобилей. «А 35 семей инвалидов в этом году получили квартиры», — сказал Фазиль Талыблы.

Нам удалось отыскать распоряжение главы государства, о котором идет речь. Согласно этому распоряжению Министерству труда и социальной зашиты поручается подготовить план мероприятий по поэтапному обеспечению квартирами или частными домами 5731 инвалида, защищавших территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджана, и семей шехидов, вставших на учет в местных органах до 1 января 2014 года, до 2018 г.

«Большинство лиц, ставших инвалидами во время войны в Карабахе, встали на учет на получение жилья в местных органах исполнительной власти до 1 января 2014 года. Но многие из них до сих пор не обеспечены жильем», — сказал # глава общественной организации «Инвалидов Отечественной войны» Фирудин Мамедов.

По словам руководителя общественного объединения инвалидов Карабахской войны, ветеранов и семей шехидов Мехди Мехдиева, это распоряжение выполняется, но постепенно.

«Из–за экономического кризиса распоряжение президента выполнено лишь частично. В этом году уже сдано 35 квартир. Еще 170 квартир будут сданы до конца года», — сказал Мехти Мехтиев.

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