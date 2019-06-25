Кризис недоверия: банки и заемщики не спешат навстречу друг другу

Спрос на последнем депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана превысил предложение в рекордном пятикратном объеме. Сообщается, что главный банк привлек 150 млн. манатов, тогда как спрос на депозиты ЦБА у банков составил 813,4 млн. манат.

Центральный банк привлек депозиты кредитно-финансовых структур по ставке 6,51% на 14 дней.

Столь высокий интерес банков к депозитам ЦБА аналитики финансового рынка объясняют высокой ликвидностью в банковской системе. Несмотря на относительную стабильность, вызванную ростом нефтяных поступлений и стабилизацией курса валюты, а также растущие портфели вкладов, коммерческие банки сократили объемы кредитования бизнеса и населения за истекшие четыре месяца на 2,7% и 0,1% соответственно.

Невзирая на благоприятную монетарную ситуацию и наличие значительной свободной ликвидности ситуация с бизнес-кредитованием оставляет желать лучшего, признается в своем отчете ЦБА, называя пассивность финансовых организаций негативным фактором для макроэкономической стабильности. А главное, в последнем заявлении главного банка отмечалась странная тенденция оттока средств из наших банков в виде иностранных инвестиций. Получается, местные финансовые организации предпочитают иностранные рынки своей стране.

На взгляд аналитиков, такая тенденция вызвана также высоким уровнем долларизации, поскольку в столице (на Баку приходится 92,3% всех банковских вкладов населения) предпочитают депозиты в иностранной валюте — 4 млрд. 896 млн. 9 тыс. манатов вкладам в манатах — 2 млрд. 798 млн. 99 тыс. манатов. Кроме этого, сказалась ужесточившаяся рисковая политика в банковской системе, запрет на кредитование населения в иностранной валюте и нежелание бизнеса брать кредиты в долларах.

Как правило, местные банки свои проценты практически не меняют – ни кризис, ни восстановление экономики, ни почти двойное снижение учетной ставки Центробанка не учитываются в их кредитной политике. Однако начало текущего года все же отметилось незначительным понижением стоимости денег по линии наших кредитно-финансовых организаций. К началу апреля средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 14,22% против 14,24% по итогам минувшего года, инвалютным кредитам -7,79%, тогда как в прошлом году средний процент был на уровне 8,06%. Причиной этого специалисты рынка назвали банальное отсутствие спроса на излишек ликвидности.

По мнению аналитиков, высокий спрос на депозиты Центробанка, пятикратно превысивший предложение по итогам последнего аукциона, обусловлен все той же проблемой с кредитованием. В результате банкам банально некуда девать деньги и привлекательность заработка на нотах Центробанка не теряет актуальности. Кстати, начало этой практике ЦБА положил на волне кризиса девальвации. Тогда коммерческие банки, резко сократив кредитование, принялись скупать ноты ЦБ и вкладывать имеющиеся на счетах средства в депозиты главного банка.

Выдавать деньги под кредиты населению банки не рисковали из-за сложной финансовой ситуации, а также опасений нового падения курса нашей валюты. В таких условиях основным источником хорошего дохода для банков стали краткосрочные депозиты ЦБ, гарантированные, в отличие от кредитов, от всяческих рисков. Как видно, ситуация не исчерпана. И несмотря на анонсируемые Центробанком перспективы стабильного валютного курса, наученные горьким опытом, банки и заемщики не спешат навстречу друг другу.