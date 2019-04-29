Кризис и бесправный президент

Беспрецедентный для постсоветского пространства политический кризис переживает прямо сейчас Республика Молдова. После выборов в ее парламент прошло уже более двух месяцев (они состоялись 24 февраля), но депутаты так и не приступили к полноценной работе – не избрали руководство законодательного органа и не сформировали большинство для создания правительства.

Первые полтора месяца с этой неприятной ситуацией в меру своих полномочий пытался справиться прокремлевский президент Игорь Додон. Но тщетно. По итогам выборов в парламент прошли: Партия социалистов, которая поддерживает Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС; теперь уже бывшая правящая, прозападная Демократическая партия во главе с олигархом Владом Плахотнюком; и правоцентристский оппозиционный блок ACUM. Но ни одной из этих сил не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство для создания правительства. И к коалиции друг с другом, как показало время, они до сих пор не готовы.

В этой ситуации президент-социалист решил обратиться в Конституционный суд (КС) с просьбой растолковать, может ли он в качестве главы государства предложить кандидатуру на пост премьер-министра, если депутаты до сих пор не избрали руководство парламента. Потому что за все годы независимости не случалось еще такого политического кризиса, когда невозможно было избрать даже председателя парламента. А в соответствии со статьей 85 Конституции Молдовы, если не удалось выбрать кандидатуру на пост премьер-министра за три месяца, президент республики вправе распустить парламент.

У депутатов же есть как минимум две попытки предложить кандидатуру на пост премьера, но ни одной из них еще воспользоваться не удалось.

Теперь от ответа КС зависят дальнейшие действия президента. Если он окажется положительным — Додон начнет консультации с парламентскими фракциями, после чего сможет выдвинуть кандидатуру премьера.

Но Молдова реально находится в ситуации юридического коллапса. Потому что если даже президент и выдвинет кандидатуру премьер-министра, некому будет элементарно предложить включить этот вопрос в повестку дня парламента, некому будет даже созвать заседание парламента, чтобы обсудить этот вопрос. Другими словами, даже если КС выскажется о том, что глава государства обязан выдвинуть кандидатуру премьера при отсутствии парламентского большинства, все равно это не даст полной уверенности в том, что политический кризис будет разрешен.

И хотя администрация президента попросила КС рассмотреть поданную заявку в сжатые сроки, ответа до сих пор не последовало. Хотя на другие запросы КС Молдовы реагирует весьма оперативно.

В любом случае, после подобного шага главы государства, все будет зависеть уже от депутатов. Захотят остаться в парламенте – уж как-нибудь да постараются сколотить хоть какую-то коалицию (пусть даже временную). А не захотят умерить амбиции и сгладить политические разногласия — согласно законодательству Молдовы, если до 21 июня парламент не примет ни одного закона, президент Додон вправе обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить возможность роспуска нынешнего состава высшего законодательного органа республики. Если в КС найдутся основания для роспуска парламента, глава государства подпишет соответствующий указ, в котором будут определена дата проведения досрочных парламентских выборов.

Кстати говоря, схожая ситуация в Молдове уже была в конце 2015 года, когда президентом служил Николае Тимофти. И тогда Конституционный суд уточнил, что при отсутствии парламентского большинства президент обязан после консультаций с фракциями предложить кандидатуру на должность премьер-министра. Но сыграет ли тот случай роль прецедента сейчас? Может быть, и да.

Меж тем в Молдове заговорили о том, что уже есть кандидатура человека, который может занять пост премьер-министра. Возглавит Кабмин, предположительно, нынешний министр финансов Ион Кику. Как уверяет всех блок ACUM, на этого человека согласны и демократы, и социалисты.

И вроде бы, президент Додон обратился в Конституционный суд только потому, что на должность премьера (если верить ACUM) он хочет предложить Кику.

А пока суд да дело, вероятность досрочных выборов растет с каждым днем.