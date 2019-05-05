Криштиану Роналду: Приходит время, когда ты говоришь — Оставьте меня в покое

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что чувствует давление не только со стороны общественности.

«Не могу отрицать, что иногда меня раздражает и утомляет эта необходимость что-то доказывать всем, потому что создается ощущение, что ты обязан доказывать каждый год, что ты очень хорош. Это сложно.

Существует дополнительное давление, связанное с необходимостью что-то доказывать людям, а не только себе. Это касается и людей, которые рядом. Семья, мать, сын… «Криш, ты должен победить завтра». Это делает вас более активным. Ты всегда должен тренироваться, но приходит время, когда ты говоришь: «Оставьте меня в покое», — заявил Роналду. (Чемпионат).