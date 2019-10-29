Криштиану Роналду не видит у себя слабых мест

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, как время в «Манчестер Юнайтед» повлияло на его прогресс, а также высказался о своей форме.

«Нужно использовать мозги. Если у тебя есть хоть немного разума, ты смотришь и берешь пример с тех, кто делает что-то лучше тебя.

Так я и поступил, когда был в «Манчестер Юнайтед» с Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Рудом ван Нистелроем и Рио Фердинандом. Нужно быть имбецилом, чтобы не учиться у таких ребят.

Цель не в том, чтобы подражать другим. Нужно адаптировать аспекты игры тех, кто лучше, под себя.Я так и сделал. У меня был талант и я наблюдал за ними.

Сэр Алекс Фергюсон меня многому научил. Я осознал, что могу много забивать, а не только обводить и пасовать.

У меня нет по-настоящему слабых мест. Могу забивать обеими ногами, головой… Я силен и быстр.

Если у тебя есть все это вместе с правильным подходом к работе и здоровым образом жизни, то даже в 34 с половиной года тебя трудно не заметить», – сказал Роналду в интервью France Football.