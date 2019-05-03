Криштиану Роналду: Есть люди, которые с дробовиком ждут, когда Криш промахнется

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями о своей игре

— Не думаете, что кто-то считает вас роботом?

— Я не думаю, что люди думают, что я робот. Но они видят меня как человека, у которого никогда не может быть проблем, который никогда не может расстраиваться, никогда не может беспокоиться.

Люди ассоциируют меня с успехом, деньгами и отсутствием проблем. Как может быть Криштиану расстроен или огорчен, если у него есть миллионы? Нужно понимать, что люди не думают так же, как ты, они не переживают те же самые моменты, их культура не выходит за рамки того, что им дозволено.

Но я это понимаю. Я знаю, что есть люди, которые с дробовиком ждут, когда Криш промахнется с пенальти или не забьет в решающем матче. Но это часть жизни, я должен быть готов. Я много лет готов.