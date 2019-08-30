Крепкий манат не оправдал надежд на удешевление импорта

За последние годы национальные валюты наших торговых партнеров — Турции и России, серьезно подешевели к доллару. И хотя на волне девальвации в этих странах азербайджанские обыватели предвкушали понижение цен на российские и турецкие товары, население обманулось в ожиданиях.

Несмотря на девальвацию в сопредельных странах, укрепление маната к рублю и лире никак не повлияло на стоимость импорта.

Лира и рубль упали к доллару, а значит, они потеряли в цене к манату, поскольку курс нашей валюты крепко привязан к американской денежной единице, утверждают в экспертных кругах. Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в первом полугодии на 9,2%, к евро — на 0,8%, к грузинскому лари – на 7,3%. И хотя в первом полугодии манат подешевел к российскому рублю на 8,9%, по итогам прошлого года российская валюта потеряла 17,5% — до 69,8175 рубля за доллар, остановившись на отметке 66.7 471 рубля.

В отличие от России и Турции, курс нашей валюты уже долгое время стабильно держится на отметке 1,7 маната за доллар. По данным ЦБА, среднедневной курс покупки доллара банками в январе-июне составил 1,6976 AZN/$1, курс продажи — 1,702 AZN/$1. Регулятор информирует, что в минувшем году манат укрепился ко всем валютам основных стран-партнеров.

«Логично полагать, что удешевление валют в соседних странах должно было привести к удешевлению российского и турецкого импорта, но этого не происходит по причине отсутствия конкурентной среды и монополизации рынков», — сказал по этому поводу эксперт-экономист Натиг Джафарли. — Кроме этого, в стране не действуют базовые институты. Нет независимой, профессиональной и объективной судебной системы, что не оставляет надежд на благополучное развитие экономики и деловой среды.

Все эти факторы не оставляют надежд на те выгоды, которые в принципе могли бы иметь местные потребители в результате девальвации национальных валют России и Турции. Помимо всего прочего, пользу для местных потребителей от девальвации рубля и лиры «компенсировало повышение импортных таможенных пошлин». С другой стороны, ситуация укрепления национальной валюты угрожает экспортерам нашей ненефтяной продукции — в первую очередь речь об экспортерах фруктов и овощей на рынки соседних стран.

«Ведь именно Россия, является ведущим торговым партнером Азербайджана и остается главным потребителем азербайджанской сельхозпродукции. По имеющимся данным, 77% нашего аграрного экспорта приходится на российский рынок, и по этой причине некоторое укрепление рубля к манату в текущем году улучшило положение в этой сфере», — по мнению Джафарли, просадка валют в соседних странах обычно не оказывает прямого воздействия на курс маната. И тем не менее ситуация способствует укреплению позиций национальной валюты и ослаблению инфляционных ожиданий.

Есть и другой позитив – удешевление рубля и лиры должно удержать рост цен на товары из этих стран. Словом, сильно дорожать российский и турецкий импорт не будет, а понижать цены местный бизнес не готов.

«Азербайджанский предприниматель не уверен в завтрашнем дне, и по этой причине он стремится получить как можно больше сиюминутной прибыли, не заботясь о расширении спроса, увеличении клиентов и не имея долгосрочных планов на будущее», — подытожил экономист.