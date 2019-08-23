Кремль в ближайшее время обнародует важное заявление Путина

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние ракетные испытания США, сделал важное заявление, вскоре его обнародуют, сообщил, по информации РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Присутствовали (премьер-министр Дмитрий) Медведев, (спикер СФ Валентина) Матвиенко, (руководитель администрации президента Антон) Вайно, (председатель Госдумы Вячеслав) Володин, (секретарь Совета безопасности РФ Николай) Патрушев, (министр иностранных дел Сергей) Лавров, (глава МВД России Владимир) Колокольцев, (министр обороны России Сергей) Шойгу и (директор Службы внешней разведки РФ Сергей) Нарышкин. Был также на этот раз приглашен (Юрий) Борисов — вице-премьер. На совещании, в основном, обсуждалась проблематика ДРСМД в контексте недавнего испытания Соединенными Штатами Америки ракеты среднего радиуса действия сухопутным наземным стартом», — сказал он, добавив, что во время совещания Путин сделал важное заявление и вскоре его обнародуют.