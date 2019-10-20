Кремль попросил Турцию не мешать в Сирии

Действия Турции в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, необходимо, чтобы турки «не мешали главному — развитию политического урегулирования в Сирии».

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что турецкая операция «Источник мира» способна навредить этому процессу.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке военной операции «Источник мира» сроком на пять дней. Однако днем 18 октября в прессе появились данные о нарушении Турцией перемирия.

О начале военной операции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламской государство» (lenta.ru)