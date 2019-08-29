Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену заключенными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся публикации в прессе о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом.

«Могу сказать, что имеют место определенные контакты», — ответил Песков, поспешив добавить, что больше добавить ничего не может.

Он также сказал, что как только российские власти будут готовы, они сделают по этому поводу заявление, но пока такой готовности нет, передает mk.ru.

Ранее адвокат бывшего бойца «Беркута» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий заявил, что обмен назначен на 28-29 августа. При этом адвокат Валентин Рыбин сообщил, что обмен перенесли, так как Украины пока не выполнила все юридические формальности. В то же время депутат Рады Ахтем Чийгоз не исключил, что украинские заключенные прибудут из Москвы в Киев все вместе уже завтра.