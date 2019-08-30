Кремль планирует пригласить Зеленского в Москву

По его словам, участие в праздновании подтвердили лидеры 17 государств, в том числе Франции, Кубы, Индии, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии Сербии. Чиновник отметил, что положительный ответ на приглашение дали многие страны СНГ.

Президенту США Дональду Трампу приглашение отправили, но пока оно остается без ответа, добавил Ушаков.