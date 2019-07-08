Кремль обеспокоился ядерной сделкой с Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу ситуации с выполнением Тегераном ядерной сделки, передает РИА «Новости».

По его словам, происходящее вызывает обеспокоенность.

«Россия прежде всего имеет в виду продолжать диалог и усилия на дипломатическом фронте», — заявил Песков.

Он добавил, что Москва продолжает поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а также напомнил, что российский лидер предупреждал о негативных последствиях после того, как одна из стран-участниц откажется выполнять свои обязательства в рамках СВПД.

| 2019-07-08T14:46:39+00:00 8 июля 2019, 15:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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