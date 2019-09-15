Кремль об атаке на Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтедобывающие объекты в Саудовской Аравии, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такие события являются тревожными для нефтяного рынка: «Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей».

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что саудовские власти не обращались за помощью к России после произошедшего. «Не известно — нужна ли им помощь. Вряд ли», — сказал Песков, подчеркнув, что государство само обладает «всеми необходимыми возможностями».