Кремль об атаке на Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтедобывающие объекты в Саудовской Аравии, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такие события являются тревожными для нефтяного рынка: «Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей».

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что саудовские власти не обращались за помощью к России после произошедшего. «Не известно — нужна ли им помощь. Вряд ли», — сказал Песков, подчеркнув, что государство само обладает «всеми необходимыми возможностями».

| 2019-09-15T21:23:49+00:00 15 сентября 2019, 21:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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