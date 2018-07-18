Кремль изменил цитату Путина о референдуме в Крыму

Официальный сайт президента России «поправил» слова Владимира Путина о Крыме, сказанные им на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник. На это обратило внимание украинское издание «Гордон».

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций», – сказал на пресс-конференции Путин, объясняя позицию Москвы по поводу аннексии Крыма.

Эта фраза вызвала реакцию президента Украины Петра Порошенко и других украинских политиков. «Это не украинцы, не украинская власть и народ, а они провели референдум. Я думаю, что это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии», – сказал Порошенко.

На сайте Кремля, однако, фраза выглядит иначе: «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций». Местоимение здесь отсутствует, и кто именно провел референдум, остается неясным.

Референдум о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Украина и международное сообщество не признает этот референдум и его итоги.

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