Крейсер ВМС США совершил проход через Тайваньский пролив

Ракетный крейсер ВМС США Antietam 20 сентября совершил проход через Тайваньский пролив в направлении Южно-Китайского моря. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK со ссылкой на представителя базирующегося в Тихом океане Седьмого флота США.

В командовании флотом отметили, что Вашингтон таким образом демонстрирует стремление поддерживать концепцию свободного Индо-Тихоокеанского региона, где соблюдаются международные правила судоходства.

Последний раз корабль ВМС США проходил через Тайваньский пролив в конце прошлого месяца. Подобные действия американского флота ранее неоднократно вызывали негативную реакцию со стороны Китая. В МИД КНР в связи с этим призывали США строго следовать и соблюдать принцип одного Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая. (ТАСС)

| 2019-09-21T09:19:29+00:00 21 сентября 2019, 09:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss