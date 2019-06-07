Крейсер США, совершив опасный маневр, помешал прохождению российского военного корабля

Ракетный крейсер США в Восточно-Китайском море пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в 50 м перед его носом, заставив корабль РФ экстренно маневрировать, командованию крейсера заявлен протест. Об этом, как передает ТАСС, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

По данным флота, эпизод произошел в пятницу в юго-восточной части Восточно-Китайского моря, авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей ТОФ шли параллельными курсами.

«Крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что «в целях предотвращения столкновения экипаж БПК «Адмирал Виноградов» был вынужден совершить экстренное маневрирование». Командиру американского корабля заявлен протест и указано на недoпустимость подобных действий.