Крейсер США, совершив опасный маневр, помешал прохождению российского военного корабля

Ракетный крейсер США в Восточно-Китайском море пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в 50 м перед его носом, заставив корабль РФ экстренно маневрировать, командованию крейсера заявлен протест. Об этом, как передает ТАСС, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

По данным флота, эпизод произошел в пятницу в юго-восточной части Восточно-Китайского моря, авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей ТОФ шли параллельными курсами.

«Крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что «в целях предотвращения столкновения экипаж БПК «Адмирал Виноградов» был вынужден совершить экстренное маневрирование». Командиру американского корабля заявлен протест и указано на недoпустимость подобных действий.

| 2019-06-07T14:36:22+00:00 7 июня 2019, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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