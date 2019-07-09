Кредиторы обанкротившегося банка добились справедливости в Верховном суде

«В середине прошлого месяца Верховный суд частично удовлетворил жалобу кредиторов Bank Standard, отменив ряд пунктов ликвидационного плана и вернув дело на повторное рассмотрение Бакинского апелляционного суда»,- сказал # председатель комитета кредиторов обанкротившейся финансовой структуры Акрам Гасанов. По мнению собеседника, это первая за многие годы победа кредиторов.

Ликвидационные планы по одному из крупнейших обанкротившихся финансовых организаций — Bank Standard вот уже несколько лет не сходят с повестки обсуждений. По закону этот документ обновляется ежеквартально, т.е. до начала каждого квартала Фонд страхования вкладов должен представить на утверждение суда план ликвидации банка. Ведь руководствуясь утвержденным планом фонд должен осуществлять мероприятия по ликвидации банка.

Однако ликвидатор за все это время ни разу не представил план до начала квартала, но делает это в ходе процесса и даже в конце. Иными словами, по данным Гасанова, Фонд страхования проводит ликвидацию этого и прочих банков без ликвидационного плана — по собственному разумению, а планы утверждаются после.

«План ликвидации банка следует утверждать до начала квартала, поскольку ликвидатор в лице фонда должен по ним работать. Ликвидационный план – это документ, в котором пошагово оговариваются действия этой структуры в свете ее ключевых обязательств , а это продажа имущества банка и возврат кредитов, с учетом того, сколько на это будет потрачено фондом из средств кредиторов. Но ликвидатор эти планы представляет на утверждение Бакинского апелляционного суда по итогам квартала», — утверждает председатель комитета.

Только в декабре прошлого года Бакинский апелляционный суд утвердил ликвидационные планы по всем четырем кварталам прошлого года. Со слов правозащитника, в планах имелось множество правонарушений. По этому поводу председатель комитета кредиторов банка обратился с жалобой в Верховный суд. А поскольку проблема давняя, кредиторы обращались в эту высшую судебную инстанцию неоднократно и только в июне этого года наметились определенные подвижки.

«Я, как председатель комитета обращался в ВС по планам за позапрошлый год, однако там никогда наши жалобы не удовлетворяли, оставляя в силе решение апелляционного суда. На этот раз процесс в верховном суде длился на удивление долго – с апреля по июнь, что в целом необычно для этой структуры. В результате 21 июня под председательством судьи Нигяр Расулбековой суд частично удовлетворил нашу жалобу и отменил ряд пунктов ликвидационного плана, вернув дело на повторное рассмотрение Бакинского апелляционного суда».

По мнению Гасанова, Верховный суд должен был удовлетворить все пункты жалобы кредиторов банка, однако учитывая, что в прошлом году ВС этого не сделал ни разу, собеседник рад такому исходу. С его слов, ВС отменил ряд пунктов, которые, в основном, касаются расходов фонда и это самое главное. Ведь, как правило, фонд в своих ликвидационных планах не указывает собственные расходы.

«Это очень важно, ведь расходы фонда осуществляются за счет имущества банка. Ликвидатор не указывает, сколько расходует на работников, администрирование, канцтовары, транспорт и прочее, как будто этих расходов нет вовсе».

Верховный суд, наконец, обратил внимание на это странное обстоятельство. Удовлетворив жалобу кредиторов, высшее судебное учреждение постановило, что Бакинский апелляционный суд должен заново рассмотреть упомянутый вопрос и отразить его в ликвидационном плане.

«Нарушения закона в планах фонда стали обычным делом, — говорит председатель комитета кредиторов. – Имеются явные факты некомпетентности. К примеру, фонд пишет в ликвидационном плане, что у банка есть чистые активы, но как это может быть, если речь идет об обанкротившейся финансовой структуре? Этот вопрос также находился в поле ВС».

С его слов, остается немало положений, подлежащих переоценке, и хотелось бы, чтобы в следующий раз все эти пункты были повторно рассмотрены. И, тем не менее, последнее решение Верховного суда — положительный прецедент в свете того, что кредиторы могут оспаривать действия фонда и добиваться хотя бы частичной отмены судами положений ликвидационного плана, чтобы они соответствовали закону и интересам кредиторов.

По сути, Фонд страхования призван действовать в интересах кредиторов, а не руководствоваться какими-то собственными соображениями. Как минимум, ликвидатор должен быстро и эффективно реализовать имущество банка, а не вести закулисные переговоры, оттягивая этот процесс, говорит Гасанов. Обязанность фонда — вернуть кредиты банка, а не вести закулисные переговоры с заемщиками, делая им существенные уступки. Комитет кредиторов поставил эти вопросы перед ВС. Верховный суд, наконец, обратит внимание на необходимость сокращения расходов фонда и усиления прозрачности этой структуры.

«Рад, что последние мои действия на посту председателя комитета кредиторов оказались столь удачными, и это начало большого пути. Представьте, что творится в других обанкротившихся банках, где нет комитетов кредиторов, либо же имеются, но они пассивны. Наши достижения являются примером для всех кредиторов обанкротившихся банков. Оставлять процесс ликвидации на усмотрение Фонда страхования нельзя, комитеты должны контролировать работу этой структуры, иначе они все потеряют».

Эксперт полагает, что правоохранительным органам давно пора заняться деятельностью фонда, и теперь у них будут на это законные основания — Верховный суд отменил ликвидационные планы за прошлый год. Получается, что ликвидатор полтора года действует незаконно.