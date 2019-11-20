Кредитный банковский пластик выходит из оборота

Тенденция стремительного сокращения количества находящихся в обороте банковских кредитных карт, стартовавшая в нашей стране на волне девальвации национальной валюты, продолжается. Так, только за девять месяцев сего года число кредитного банковского пластика сократилось почти на 100 тыс. единиц до 76 тыс. экземпляров к сентябрю этого года.

Для сравнения, до просадки маната в 2014 году в стране насчитывалось 1 млн. 302 тыс. кредитных карт. Уже через год, в печально памятном 2015-м, упомянутый показатель упал на 13%, составив к началу октября того года 1,133 млн. единиц. Если же вспомнить историю вопроса, спустя лишь несколько месяцев после памятного решения Центрального банка привязать национальную валюту к бивалютной корзине, статистика выдала изумленному обывателю данные о значительной просадке количества банковского кредитного пластика.

Специалисты банковской сферы утверждали, что именно риски стали фактором, пошатнувшим сегмент кредитных банковских карт. Финансовый кризис и низкая платежеспособность населения вынудили коммерческие кредитно-финансовые организации отказываться от пластиковых карт, используемых населением для распоряжения деньгами банка. На самом деле банки принялись массово переводить долги заемщиков с «пластика» в обычные потребительские кредиты. Этот процесс касался главным образом проблемных ссуд, затянувшихся кредитных обязательств, представляющих реальную угрозу банкам и клиентам, ведь добиться оплаты по обычному кредиту в привычном для нашего заемщика формате намного проще.

Если сравнить условия обычного потребительского кредита и безналичной системы кредитования, последняя оставляет держателю широту выбора при погашении долга. Для простоты понимания сравним пластиковую кредитную карту с навороченной техникой — ее возможности полезны при условии разумного и ответственного подхода. Однако эти же возможности могут принести несоразмерное зло, если использовать их безответственно и не учитывать последствий. В условиях финансового кризиса, пошатнувшего платежеспособность держателей пластиковых карт, обострилась проблема недостаточной ответственности потребителей, отсутствия прагматичного и серьезного подхода к собственным кредитным обязательствам, неумения рассчитывать финансовые возможности и многое прочее. По этой причине многие банки-эмитенты пытались обойти рисковую ситуацию, предпочитая жесткие условия традиционного кредитования.

Как и любой кредит, истраченные по карте деньги придется возместить банку из собственных средств, что можно делать частично, выплачивая минимальный платеж ежемесячно. Однако клиентам, ограничивающим выплаты минимумом, приходится платить проценты за пользование кредитом — они начисляются на сумму задолженности с даты ее возникновения и до момента полного погашения. Финансовые трудности вынуждают держателей использовать такого рода «преимущества», все больше увязая в кредитной трясине. К тому же сложно поспорить с тем, что система безналичных платежей остается для нашего рынка достаточно молодой и хрупкой сферой, несущей потери под натиском экономической нестабильности.

Несмотря на то, что кредитные пластиковые карты представляют собой более простой и выгодный с финансовой точки зрения вариант кредитования, плюсы этой системы, а главное, ее лояльность к заемщику де-факто стали минусом в условиях специфической потребительской психологии нашего человека и слабой рисковой политики банков. По мнению банковских экспертов, причиной резкого сокращения числа банковских кредитных карт было также падение показателей банковского кредитования в целом.

Проще говоря, банковские карты этого типа являются инструментом кредитования, и по этой причине вслед за снижением общих объемов потребительских ссуд кредитный пластик в массе своей тоже сократился. Другая сторона вопроса заключается в том, что многие наши граждане использовали эти карты в заграничных поездках, оплачивая кредит уже на территории нашей страны. Однако по новым правилам, банки не имеют права выдавать кредиты в иностранной валюте за исключением клиентов, получающих в ней свои доходы. Все это вкупе выводит из оборота такой популярный в мировой практике и простой в обращении инструмент кредитования, как банковский кредитный пластик.