Кредит–не доход: правила выдачи адресной соцпомощи нуждаются в пересмотре

Выдача адресной социальной помощи направлена на поддержку малоимущих семей. Однако в нашей стране ее нередко получают те, кто в ней не нуждаются. А семьи, которым она необходима, не всегда могут преодолеть бюрократические барьеры и доказать очевидное.

Отечественные эксперты отмечают, что критерии выдачи адресной соцпомощи нуждаются в изменениях, так как некоторые пункты оставляют немалую часть бедных семей за бортом.

Как рассказал начальник отдела по коммуникациям и связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы, в проекте постановления Кабинета министров «О внесении изменений в Правила обращения, назначения, выдачи и отказа в предоставлении адресной государственной социальной помощи», подготовленный Министерством труда и социальной защиты населения, предусматривается внесение ряда изменений в Правила. По его словам, в проекте предусматривается, что при расчете среднемесячного дохода семьи, которой назначается социальная помощь, долг (в том числе кредит) в качестве дохода не учитывается.

В действующем законодательстве при рассмотрении права семьи на получение адресной государственной социальной помощи и расчете среднемесячного дохода учитывается взятый долг (в том числе кредит). После назначения соцпомощи ее выплата приостанавливается из-за того, что член семьи взял кредит и не сообщил об этом. Право на повторное обращение за ней ограничивается сроком на 1 год. Это приводит к тому, что эти малообеспеченные семьи не могут в полной мере воспользоваться программой соц.помощи, что в конечном итоге отрицательно влияет на их материальное благополучие, сообщает АПА.

Экономист Фуад Ализаде задается вопросом, как тем, кто претендуют на адресную социальную помощь, вообще выдают в банках кредиты. Банки, как сказал он #, перед тем, как выдать кредит, должны проверять платежеспособность клиента, ведь они заинтересованы в возврате своих средств.

Экономист, исполнительный секретарь движения «Республиканская альтернатива» (REAL) Натиг Джафарли заявил #, что критерии назначения соцпомощи часто меняются, и это плохо отражаются на общей картине.

«Надо на долгое время определить уровень минимального дохода каждой семьи, как это делается во многих странах. Необходимо принять четкие, стабильные и справедливые критерии, выработанные специалистами госорганов и НПО. Единственным изменением в них должна быть ежегодная индексация прожиточного минимума с учетом официальной инфляции. Расчет обычно идет на семью из 4 человек»,–говорит эксперт.

Он отметил, что некоторые критерии назначения адресной соцпомощи в нашей стране не поддаются объяснениям. Так, если на имя одного из членов семьи записано даже старое, не работающее авто, то семье не дадут соцпомощь. Хорошо еще, что, наконец, кредит перестанут учитывать в качестве дохода, ведь логично, что он таковым не является, подчеркнул экономист.

По его словам, банки усиливают потребительское кредитование исходя из своих интересов. Даже малоимущие семьи получают кредиты, если есть поручитель, и банкам все равно, кому выдавать кредиты.

«В этом, – считает Н.Джафарли,– таится большая опасность, о которой мы предупреждаем уже несколько лет, и об этом говорил и президент страны в своем последнем выступлении».

Сейчас, как говорит эксперт, идут споры о необходимости выдачи соцпомощи, так как не все получали ее на законных основаниях. Но из-за таких случаев не должны страдать люди, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке».

Вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил #, что на каждого члена семьи должен быть доход не менее 250 манатов, то есть в размере минимальной зарплаты. Если эта цифра ниже, то семью можно называть малоимущей. По его словам, решение не считать кредит доходом является правильным, так как отказ от выдачи малоимущей семье социалки на этом основании лишь усугублял ее и без того бедственное положение.

«Бывают случаи, когда без кредита семье никак не обойтись. В некоторых случаях,– говорит он,– чтобы оформить кредит достаточно удостоверения личности, и не нужно никаких справок о доходах»

Ряд других критериев выдачи соцпомощи также, по его убеждению нуждаются в пересмотре.

«Например, ее не дадут, если у человека есть участок земли. Но нужно проверить, что это за участок, может быть он настолько мал, что там ничего не вырастишь, а может там не земля, а один камень или песок. Также если у человека есть машина, он не может претендовать на помощь, а ведь автомобиль – уже давно не роскошь. Конечно, если речь о машине последней модели — это одно, а другое – если речь о дешевом авто. Возможно, в семье есть больные или престарелые люди, которым тяжело передвигаться на общественном транспорте»,– говорит эксперт.

Дж.Исмаилов отметил, что сейчас социальную помощь получает много липовых нуждающихся. По его мнению, лучше давать не деньги, а орудия производства и сельскохозяйственных животных, и контролировать, как малоимущие воспользовались всем этим.

«Хотя тут нужен индивидуальный подход. Если речь о многодетной матери, которая без мужа растит детей, то понятно, что и воспитывать детей и работать ей будет очень тяжело. В этом случае, конечно, государство должно выдавать соцпомощь деньгами, а также помочь с работой на дому»– подчеркнул он.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что адресную социальную помощь должны выдавать только тем семьям, у которых доход ниже прожиточного минимума.

«Например, если в семье из четверых человек работает только один, и он получает зарплату в 700 манатов в месяц, то это 175 манатов на человека. Напомню, что прожиточный минимум на 2019 год установлен в размере 180 манатов, для трудоспособного населения – 191 маната, для пенсионеров – 149 манатов, для детей – 160 манатов. Что касается кредитов, то, многие набирают потребительских кредитов, не рассчитав свои возможности, и сами себя втягивают в долговую яму. А значит сами должны себя из нее вытаскивать»,– считает эксперт.

По его словам, выдача социальной помощи может способствовать формированию иждивенческой психологии, потому все же правильнее давать нуждающимся удочку, а не рыбу, то есть помогать трудоустроиться, начать свое дело.