Кравчук рассказал об угрозе для Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители «старой власти» могут попытаться скомпрометировать Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Громадьске».

Он добавил, что новому лидеру страны понадобится терпение.

«Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского — неуважение к украинскому народу и препятствие выполнять его конституционные полномочия», — отметил Кравчук.

По его словам, Зеленский — порядочный и образованный человек, и если он будет слушать компетентных людей, то быстро усвоит все политические механизмы.

| 2019-04-28T00:18:01+00:00 28 апреля 2019, 06:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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