Кравчук предложил предоставить Донбассу права автономии

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что урегулировать конфликт в Донбассе можно, предоставив региону полномочия автономии, при этом он считает федерализацию неприемлемой.

«У нас иногда говорят, что проблему решит федерализация. Я — против федерализации Украины. Потому что федерализация этих районов не может быть отдельной, то есть, не получится сделать так, чтобы одни районы были федерализованными, а другие — нет. Федерализация охватит всю Украину. Это неприемлемо. А вот вопрос автономизации можно рассматривать. Ведь автономия не является везде одинаковой, она отличается. Автономия в одной стране отличается от автономии в другой стране», — написал Кравчук в среду в своей колонке на украинском сайте «Главред».