Кравчук предложил предоставить Донбассу права автономии

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что урегулировать конфликт в Донбассе можно, предоставив региону полномочия автономии, при этом он считает федерализацию неприемлемой.

«У нас иногда говорят, что проблему решит федерализация. Я — против федерализации Украины. Потому что федерализация этих районов не может быть отдельной, то есть, не получится сделать так, чтобы одни районы были федерализованными, а другие — нет. Федерализация охватит всю Украину. Это неприемлемо. А вот вопрос автономизации можно рассматривать. Ведь автономия не является везде одинаковой, она отличается. Автономия в одной стране отличается от автономии в другой стране», — написал Кравчук в среду в своей колонке на украинском сайте «Главред».

По его словам, «черты автономии» Киев может предложить при условии, что вопросы территориальной целостности и независимости Украины на осуждение выноситься не будут. Кравчук отмечает, что ситуация с Крымом и конфликт в Донбассе вызваны, в том числе, просчетами со стороны Киева.

«Мы не дали больше прав и свобод этим регионам, которые имеют особый, даже специфический характер. Больше прав и свобод касательно экономической, политической и культурной жизни. Им можно было предоставить полномочия решать самостоятельно все вопросы, кроме тех, которые касаются территориальной целостности, суверенитета, охраны территории, армии, полиции, службы безопасности и международных вопросов», — написал Кравчук.

РИА Новости

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| 2018-08-22T21:52:57+00:00 22 августа 2018, 23:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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