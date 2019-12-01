Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей «нормандской четверки»

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц «нормандского формата», соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала «112».

Саммит в «нормандском формате» состоится в Елисейском дворце в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — заявил Кравчук.

По его словам, Зеленскому следует сказать, что украинцы – «великий народ», и что участники саммита должны говорить о том, что «отвечает интересам украинского народа».

Экс-президент добавил, что на переговорах украинский лидер должен руководствоваться национальными интересами страны. «Главное тут – мужество, воля и смелость заявить об этих интересах», — заключил Кравчук. (РИА Новости)